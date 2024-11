Se preparan paisanos para regresar a sus comunidades de origen en Salamanca

A pesar de las advertencias sobre la deportación de inmigrantes, que realizó el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, paisanos que radican en la Unión Americana descartaron que se puedan registrar afectaciones a su paso por la frontera, debido a que más del 90% de personas que regresan a sus comunidades de origen cuentan con su visa y algunos ya son ciudadanos americanos, declaró Armando Martínez Ruiz representante del club de migrantes Paisanos.

“Creo que más allá del problema de migración, lo que estamos temiendo es que con el Presidente electo se fomenta más el racismo y un falso patriotismo, si hay muchos paisanos que no han arreglado y generalmente ellos no salen, son quienes se tardan 10 o 20 años en regresar a México porque no tienen papeles, nosotros que vamos cada año, tenemos papeles ya sea de trabajo o como muchos que ya somos ciudadanos”, refirió.

En cuanto a su regreso a su comunidad de origen, Martínez Ruiz dio a conocer que desde el próximo fin de semana comienzan su viaje de regreso algunos connacionales, principalmente aquellos que trabajan en el campo, quienes son los que pasan la mayor temporada del invierno en México, para luego regresar en febrero o marzo para volver al campo, mientras que paisanos que laboran en otros sectores como el de la construcción, jardinería y otros servicios lo harán después del 16 de diciembre.

“Ya este fin de semana regresan algunos que trabajan en el campo y trabajan por temporal, son los que más duran allá en México, mientas que la mayoría que trabaja en otros sectores les dan solo 15 días a lo mucho o una semana de vacaciones, por lo que el mayor número se va después del 16 de diciembre, como quiera ya falta y ya traemos muchas ganas de ir a visitar a la familia”, agregó.

Si bien dijo que aún no hay un número exacto de cuántos serán los paisanos que vengan en esta ocasión, indicó que siempre es una cantidad variable e importante, ya que algunos lo hacen por tierra y otros por traslado aéreo, “nosotros somos alrededor de 40 personas integrantes, más nuestras familias, pero no todos van en carro, unos se van en avión (…) los que vamos en carro somos cerca de 20 y si nos vamos en caravana, los bueno es que todos somos de ahí cerca de Lobos, Valle de Santiago, La Labor, La Tinaja y de Salamanca”, concluyó.