Sacan la vuelta empresarios a carreteras de Jalisco que colindan con Guanajuato

León, Gto.- El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) a nivel nacional, José Abugaber, dijo que tras la ola de robos en las carreteras de Jalisco que colindan con Guanajuato los empresarios han decidido sacar la vuelta ya que tienen detectado que es una zona insegura para los transportistas.

Aseguró que ya han solicitado la ayuda al Gobierno de Jalisco y pidió a la Guardia Nacional y a las corporaciones estatales trabajar en conjunto ya que es una situación que no puede esperar.

“Le hemos pedido que nos ayude con reforzar en ese lado que viene siendo la frontera entre Guanajuato y Jalisco porque no nos conviene, ya no pasamos, ahí ya los empresarios ya le damos la vuelta por otro lado porque no queremos ir y es una zona bien detectada que ahí hay inseguridad.

"Hay que redoblar lo que más se puede aquí en Guanajuato porque sí hay un tema complicado y tenemos que darle más coordinación entre ellos y es la que hemos estado exigiendo a nivel federal, que exista más coordinación porque no podemos decir si sucede o no, necesitamos alzar la voz todos los empresarios y a nivel federal para que hagan caso a nivel estatal", dijo.

El empresario José Abugaber detalló que hay ocasiones donde se tiene que contratar seguridad especializada en determinados productos como escoltas, o de lo contrario, la delincuencia organizada se roba más en carreteras.

“Todos hemos tenido que mejorar nuestros niveles de seguridad en cámaras, guardias, ha aumentado el costo, al final de cuentas hay productos como el cerdo que si no llevan un camión o policía especializada de escolta se los roban", agregó.

Incluso, referente a las declaraciones que ha hecho el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca, donde asegura que los asaltos no son en carreteras de Guanajuato, el presidente de Concamín comentó que entiende que los robos pueden ser en vialidades federales, aunque para los empresarios no hay diferenciación cuando las carreteras se encuentran dentro de determinado estado.

Aseguró que en este tema hay una oportunidad extensa para mejorar y que deben redoblar esfuerzos.