Rutinas de ejercicio pero desde el hogar

Derivado de la pandemia del Covid-19 que golpea al país, los gimnasios del municipio permanecen cerrados, por lo que usuarios de estos centros de acondicionamiento físico, señalaron la dificultad de mantener la disciplina y motivación durante el periodo en el que han permanecido en casa.

Distintos usuarios de gimnasios, manifestaron que es desesperante y triste no asistir a los gimnasios, ya que para algunos de ellos es complicado realizar ejercicio desde casa, pues no se genera la misma motivación.

“Para mí no ir al gimnasio es algo triste y desesperado sinceramente no he hecho ningún ejercicio en casa la verdad uno no hace nada almeno, en el gimnasio tus compañeros te animan en casa da un poco de flojera”, señaló Estefany Jurado.

Por su parte Giovanna González indicó, lo difícil que es realizar ejercicio en casa, dijo, que se suele caer en la comodidad de aplazar las rutinas para el día siguientes, “es mucho más difícil hacer ejercicio en casa que en el gimnasio, por qué en casa tienes más la comodidad de decir ya mañana no es tan importante y haces concha y dejas de hacerlo”.

Además, expusieron que realizar rutinas ejercitantes en casa puede volverse monótono, pues se repiten los mismos ejercicios en la semana aun cuando se trata de variar, “Siento yo que estoy haciendo la rutina pero solamente para mantener el avance que tenía y no obtengo mayor masa corporal”, puntualizó Alberto León.

Por su parte, algunos de estos usuarios compartieron con la OEM, las rutinas que realizan en casa para ejercitarse mientras los gimnasios continúan cerrados, como son ,sentadillas peso muerto saltos, desplantes cardio, mientras que otros hacen lagartijas, abdominales, sentadillas o salen a correr y saltan la cuerda.