Rutas aéreas desaparecidas de Guanajuato no afectan

Guanajuato, Gto. El secretario de Turismo del estado de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, sostuvo que las tres rutas aéreas que se dejaron de ofrecer desde el Aeropuerto Internacional del Bajío no afectarán a la entidad.

Se trata de las rutas que llevaban a Hermosillo, Mazatlán y Tuxtla, que apenas en julio del año pasado se habían inaugurado.

Local Vuelos de Guanajuato a Europa no se concretarán este año

Al respecto, Brunel Álvarez dijo que tanto la empresa Volaris como VivaAerobus tuvieron una disminución de equipos y, por ende, se quitaron rutas de vuelo; sin embargo, recalcó que es una decisión temporal.

“Lo que sucedió con rutas de Volaris fue que hubo una disminución de equipos, como para VivaAerobus también y algunas de las rutas que habíamos lanzado en julio del año pasado se vieron afectadas de manera temporal”.

Agregó que esas tres rutas eran de las recuperadas en vuelos, sin embargo, por el tiempo en que regresaron, estaban en fase de prueba, es decir, que no habían madurado, por lo que no afecta que hoy no estén de manera temporal.

“Ya con los vuelos y equipo que ya han retomado es cuestión de tiempo para tenerlas de nuevo y no ha afectado, porque al ser rutas nuevas, estaban en desarrollo y no habían madurado todavía”.

En otro orden de ideas, se le preguntó sobre la certificación AA para viajes a Estados Unidos y si la misma afectó la posibilidad de tener más rutas desde el Aeropuerto Internacional del Bajío hacia el país vecino del norte.

Juan José Álvarez Brunel dijo que no, incluso recordó que se cuentan con 12 destinos directos de la República al estado y otros vuelos más también que vienen directos de Estados Unidos.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“AeroMéxico está por reinaugurar el vuelo Atlanta-Bajío y en septiembre se reinaugura Detroit-Bajío”.

Local ¿De viaje? Recuperan tres rutas en el Aeropuerto del Bajío, conoce cuales son

Además, insistió que siguen en pláticas para contar los vuelos a Europa, que, aunque no serán una realidad para este año, se concretarán mostrando que Guanajuato es un destino incluso económico agropecuario.