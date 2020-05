Rompen las cintas amarillas en Jaral

JARAL DEL PROGRESO, Gto. (OEM INFORMEX).- Varios pobladores irrumpieron las medidas de sana distancia y el evitar los espacios públicos, pues rompieron las cintas amarillas y plásticos de las bancas del jardín principal de Jaral, para sentarse cómodamente, violan las disposiciones oficiales.

Luego de que por disposición oficial, se determinara que los lugares públicos de Jaral del Progreso se cerrar para evitar el acumulamiento de las personas y por ende que los casos de coronavirus crecieran, se determino que el jardín principal y la plaza cívica Anselmo Ramírez fueron delimitadas con cita amarilla y las bancas envueltas en plástico para evitar que se sentaran, la gente el pasado miércoles tomo la decisión de retirar estas dos medidas de seguridad en el jardín del municipio para sentarse en el lugar.

*Se sientan en jardín principal pese a pandemia.

Ante ello, las autoridades municipales no han determinado que acciones se tomaran, sin embargo el alcalde José Alberto Vargas Franco pide a la población que de la manera más prudente no realicen este tipo de acto pues no ayuda en nada evitar la propagación al contrario la ayudan.

Pues hasta el día de hoy, los casos en jaral son 20 y cero en investigación, pero no por ello se pude bajar la guardia, pues el municipio se mantiene en estatus de contingencia, pidiendo a la población a que continúe tomando las medidas necesarias y atender la indicación de quédate en casa durante esta contingencia sanitaria.

Se reitera a la población que lo prioritario es que se atiendan todas las recomendaciones que se han emitido desde que comenzó esta contingencia, para de este modo buscar evitar se incrementen las cifras en el municipio y así cuidar de nuestros seres queridos y de los demás.