Robo de maquinaria agrícola, sin control

Los robos de maquinarias en la zona rural continúan vigentes, indicó el representante de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Samuel Balderas Ramírez.

Sin embargo, pese a que los robos continúan generándose, hay algunos percances que los consideran como incidentes menores como es el hurto de las cosechas o robos a transeúntes, en este caso, dijo no se denuncian.





“Son un problema en todo el municipio”, Samuel Balderas, representante de CNC.





“Cuando se trata de maquinaria u otra cosa si se denuncian y pero los robos donde los asaltan y les quitan 50 o 100 pesos esos ni siquiera, solamente es en lo que pasa el susto y su coraje”, indicó.

Señaló que al igual que en la ciudad, en la zona rural no están eximidos de asaltos, robos a tiendas y a transeúntes, por lo que este tipo de actos la gente de las comunidades ya no los denuncia, sino que se conforman con que no pongan en riesgo su integridad física.