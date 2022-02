Robo de cable y actos vandálicos afectan servicio de tv de paga e internet

El robo y daño intencionado a la red de cable subterráneo de empresas de tv de paga e internet, provoca afectaciones al servicio; tan solo en la calle Cazadora en su tramo de Insurgentes a Juan de la Barrera entre las colonias San Gonzalo y Los Rangeles, cinco tapas y el cableado fue robado, situación que se replica en colonias como Infonavit I, Barlovento, Zona Centro y Del Parque, por mencionar algunas.

El 57.4% de las viviendas en Salamanca tienen acceso al servicio.

Esta situación ha derivado en que el servicio sea intermitente en algunas zonas, en las que los usuarios reportan la falta de señal hasta por más de dos horas, lo que de acuerdo a ellos afecta el desarrollo de actividades laborales, escolares e incluso de esparcimiento o contacto virtual, por lo que piden se atienda la problemática de manera puntual y exigen a la autoridad mayor vigilancia para evitar este situación, que también ha causado afectaciones a la red de alumbrado público.

Local Robo de cableado es más común en zona centro y sur del municipio

“Hay ocasiones en que toca que se va el internet cuando nuestros hijos están haciendo su tarea o en clases y esto les afecta, pero no solo es eso es que estamos pagando por un servicio completo y a veces no hay señal dos o tres veces por semana y seguimos pagando lo mismo y a tiempo, a nosotros no nos espera la empresa que tenemos contratada, entonces pedimos que esto se atienda a la brevedad y no tarden”, argumentó Daniela Campos habitante del fraccionamiento Arboledas.

La atención a fallas

Usuarios reconocieron que si bien se ven afectados en el servicio, este es restablecido en un periodo no mayor a 24 horas de acuerdo al daño que hayan sufrido los registros, sin embargo, concordaron en que si hubiese mayor presencia policiaca en la zona este tipo de incidentes se inhibirían e incluso hechos delictivos también.

“El robo deja sin servicio a todos los vecinos y genera molestia, todos perdemos hasta los de teléfonos que tienen que mandar personal y reparar y poner lo que se hayan robado, se tiene una caseta a unas calles de aquí, que se use, para que ya no hagan esto y de paso sea más segura la colonia”, consideró Concepción Morales.

La mexicanada

Si bien el servicio de internet, telefonía y tv, se restablece hasta que el personal técnico de la empresa afectada realiza el mantenimiento correspondiente, algunos usuarios optan por realizar algunos remedios “caseros”, para restablecer la señal; “a veces se compone con reiniciar el modem o desconectar el cable de corriente por 20 segundos y al volver a conectarlo agarra señal nuevamente” refirió Jesús López.

La estadística

De acuerdo al último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 57.4% de las viviendas en Salamanca tienen acceso a internet, el 38.3% disponen de un computador; en cuanto al acceso a servicios de televisión de paga el 48.3% de los hogares salmantinos cuentan con este servicio.

La afectación a la red de alumbrado

En este sentido, a través de la dirección de Servicios Públicos dio a conocer que los robos y daños ocasionados al alumbrado público han ido a la baja; no obstante, se pidió a la ciudadanía contribuir al cuidado de las luminarias, para mantener una mejor imagen y sobre todo que las vialidades sean más seguras.