Roban nueve calentadores solares en fraccionamiento Arboledas

De febrero a julio se perpetró el robo de al menos nueve calentadores solares en uno de los seis conjuntos habitacionales del fraccionamiento Arboledas de Ciudad Bajío, al respecto los afectados denunciaron no se ha fincado responsabilidad alguna a pesar de haber realizado su denuncia correspondiente; por lo que exigen a las autoridades dar celeridad al proceso.

Las familias afectadas pertenecen al clúster Tepeyac, mismos que días después del atraco se percataron de este debido a que consideraron que la falta de agua caliente era por falta de mantenimiento a sus calentadores. En este sentido se dió a conocer que esta problemática inició desde el mes de febrero, luego de que algunos de ellos no dieron importancia a los ruidos que se escuchaban en la azotea, sin saber lo que ocurría.

Al darse cuenta del robo, los afectados realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades, así como con la empresa responsable de la construcción de este complejo habitacional y vigilantes, sin obtener alguna respuesta favorable hasta el momento. Presuntamente los vecinos supieron quién fue el presunto responsable que sustrajo los calentadores solares del complejo habitacional a bordo de dos vehículos y una unidad de alquiler.

Julia García, afectada comentó que “al ir mi departamento, me dijeron vecinos que habían robado los calentadores de nuestro edificio, siendo un total de nueve los que se robaron y tres más que dejaron dañados; es molesto que estos actos ocurran por seis meses y no puedan hacerse cargo de darnos la seguridad que nos merecemos, incluso algunos vecinos ya denunciaron pero no han hecho nada”.

De igual manera Mafer, habitante de este clúster indicó que tales actos se presentan con frecuencia en esta colonia. “Hace algunas semanas yo escuché ruidos en mi techo, y cuando subí a checar mi tinaco pude darme cuenta que también se habían robado el calentador solar del edificio contiguo”, comentó.

Ante la falta de interés por parte de la empresa en dar solución a esta problemática, los vecinos optarán por brindarse la seguridad entre ellos mismos para salvaguardar sus bienes materiales.