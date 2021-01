Roban a transportistas en falsos retenes sanitarios

Vestidos con batas blancas, cubrebocas y termómetros corporales en la mano es como bandas dedicadas al robo de transporte de carga y vehículos han emprendido este nuevo modus operandi en falsos retenes colocados en carreteras y donde Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional en robo de transporte pesado, es decir, tráileres que transportan mercancías.

Santiago Lozano Argote, presidente de Autotransportes del Centro, una de las compañías de transporte de carga más importantes de la zona centro y el Bajío, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana que 2020 fue un año complejo para el sector, pues los robos, sobre todo los del transporte pesado, “si bien disminuyeron en el país, la mayoría de los que tenemos registrados se concentraron en cinco zonas específicas, como fueron Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Jalisco, donde todos los robos perpetrados han sido violentos”.

En los límites de Querétaro y Apaseo el Alto fue detectado un falso retén sanitario que terminó por ser una trampa para asaltar a conductores de transporte de carga

Santiago Lozano Argote informó que durante el primer trimestre del año, los robos presentaron números a la baja “pues había una estrecha colaboración con la Guardia Nacional; sin embargo, cuando empezó la pandemia, dejamos de tener las reuniones, ellos se encargaron de otros asuntos y perdimos ese contacto y sobrevino un aumento en los robos, sobre todo en carreteras federales”.

El presidente de Autotransportes del Centro explicó que en las mesas de trabajo que mantuvieron con la Guardia Nacional identificaron a dos agrupaciones dedicadas al robo de transporte de carga: el Cártel Santa Rosa de Lima, con injerencia en Guanajuato y una parte de Querétaro, así como el Cártel Jalisco Nueva Generación, encargados de los robos en Estado de México, Veracruz, Puebla y en su estado, Jalisco.

“Establecimos rutas seguras, itinerarios diferentes, evitamos viajar de madrugada y eso nos ha ayudado, pero nos hemos encontrado con un nuevo fenómeno: falsos retenes que colocan en carreteras y donde hay personas que simulan ser personal médico para tomar temperaturas a los transportistas y cuando éstos se paran, viene el robo”.

El tramo Celaya-Salamanca es donde más robos armados a transportistas de carga se perpetraron durante 2020

En el caso de Guanajuato, explicó, los falsos retenes los han detectado en el tramo Querétaro-Apaseo el Alto, cerca del entronque Apaseo el Alto-Tarimoro y uno más adelante, cerca de El Pueblito, en Querétaro, donde al parecer es la misma banda delictiva la que se ha dedicado a realizar estos retenes.

Además, la asociación de Autotrapostes del Centro ha identificado los tramos carreteros del Circuito Mexicanse, la carretera Cuautitlán-Tepeji del Río, el Arco Norte, estos tres en el Estado de México; así como la carretera a San Martín Texmelucan-Veracruz y la de Orizaba, además de la Celaya-Salamanca como las que más robos a trasporte de carga se han reportado durante 2020.

Incluso, en el tramo de Celaya-Salamanca fue a partir de julio cuando repuntaron los robos de transporte de carga.

Alimentos, lo que más se roban

Santiago Lozano Argote dio a conocer que alimentos, productos enlatados e incluso hasta suministros médicos son los trs productos que más se roban las bandas delincuenciales en los atracos que perpetran en las carreteras.

“Los alimentos y productos no perecederos es lo que más se transporta, porque el de alimentos fue un sector que no ha parado, aunque haya confinamientos, la gente no deja de comer, entonces eso es lo que se han robado, pero ha habido casos de tráileres que se roban con cubrebocas, gel antibacterial y es el que a veces vemos en páginas de Facebook venderse a precios bien bajos, son esos, los que se están robando”.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y Víctimas, de registraron en Guanajuato de enero a noviembre de 2020 tres mil 932 robos de vehículos automotores, además de que sólo ocho robos a transportistas fueron reportado