Rinde su segundo informe José Alberto Vargas Franco

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- Ante el H. Ayuntamiento el presidente municipal José Alberto Vargas Franco, rindió su segundo informe de gobierno el cual lo hizo ante la presencia de los representantes del Estado, José Francisco Gutiérrez Michel Secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en representación del Gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, contando con la presencia del teniente coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, Williams Conrady Chavarría González comandante del sexto regimiento mecanizado de la dieciseisava zona militar en su representación, contamos con la presencia de licenciado Francisco Javier Lara Herrera del poder judicial juez menor mixto de este municipio de Jaral Progreso.





Se realizó vía digital a través de sus plataformas digitales oficiales.





“Este informe es completamente atípico, hoy no nos rodeamos de nuestra gente, hoy no estamos con esa participación social de Jaral del Progreso, hoy lo tenemos que hacer de una manera virtual en favor de la salud de los jarales y precisamente a eso, quiero iniciar este segundo informe con un reconocimiento a todos y cada uno de los que han hecho frente a esta pandemia con un valor, encontramos una inspiración, un ejemplo a seguir y se visten de blanco que asisten día día cumplir con su deber arriesgando su salud por cuidarla nuestra, quiero con estas palabras hacer un reconocimiento de un humilde homenaje a todas las personas que trabajan en el sector salud” comento el primer Edil.





Este año se realizaron obras que sin duda mejoran las condiciones de vida de muchas familias, prueba de esto podemos hacer mención de la colocación de cuatro tanques de almacenamiento de agua potable, en la comunidad de los Llanitos, las Islas, Victoria de Cortázar y en Santiago Capitiro, un acceso a la comida en Santiago Capitiro el cual consto de la construcción del puente vehicular que por muchos años se mantuvo en condiciones deplorables para sus habitantes, pavimentación en la Calle Cristóbal Colón en la cabecera municipal, drenaje en la calle Ignacio Zaragoza la cabecera municipal, así como la pavimentación de calle Cristóbal Colon, y la construcción de acceso elegido Jaral segunda etapa.





En materia de servicios públicos municipales se han colocado 800 lámparas nuevas en circuito de alumbrado público tanto en la cabecera municipal como en las comunidades, se trabajó en la desinfección de calles hospitales y espacios públicos para combatir la pandemia del covid-19, se han realizado las nebulizaciones contra el mosquito del dengue en todo el municipio, se han rehabilitado parques y jardines así como también se han rehabilitado los caminos saca cosechas y se ha puesto en marcha ya la reactivación y el reacondicionamiento del rastro municipal.





“Seguiré y seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, estoy muy consciente de asignaturas pendientes no evado mi responsabilidad y aquí estoy dando la cara como siempre, sé que estos buenos resultados no compensan ni solucionan los problemas que padecemos, y que existen en nuestro municipio, perro de algo ustedes pueden estar seguros, no voy a traicionar ni mis principios ni valores, no voy a defraudar la confianza de los jaralense, queremos el mismo Jaral que la ciudadanía y los que representamos a ella vamos a seguir trabajando para poder llegar a ese Jaral que tanto queremos muchas gracias” puntualizó el alcalde José Alberto Vargas Franco.