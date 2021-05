Riesgo de replica de demandas en otras armadoras si se omiten reglas del TMEC

En el TMEC no todo es color de rosa, si bien el tratado es para beneficiar a los tres países involucrados, para llegar a esto se tienen que respetar las reglas que ellos mismos aceptaron al firmarlo, consideró Franco Padilla Fuerte, ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A. C. en Guanajuato.

“Si el tema no se resuelve en un proceso de respuesta rápida contemplado en el mismo TMEC, nuestro País y nuestro Estado corre el riesgo de que este tipo de demandas se repliquen en las distintas armadoras y en consecuencia nuestra economía ligada este giro se venga en picada, lo que sumado a la crisis económica que estamos viviendo sería un tropiezo que costaría mucho en materia económica al país y específicamente a Guanajuato”, aseguró el analista.

"En días pasados nuestro país y nuestro estado fue noticia nacional e internacional al darse a conocer lo que estaba sucediendo con los trabajadores de la armadora GM en Silao, quienes reclaman que se les negó el derecho de libre asociación en cuestión de sindicatos", agregó.

Desafortunadamente dijo que “en nuestro país México tiene un rezago importante en cuanto a su legislación laboral en comparación con EUA y Canadá y, entiéndase que la legislación laboral debe de cuidar tanto al empleado como al patrón”.

A decir del especialista financiero, “esta demanda laboral sumada a la de la empresa Tridonex en el Estado de Tamaulipas, son un parteaguas que generarán tensiones entre México, EUA y Canadá, las reglas son para cumplirse y si no se cumplen se tienen consecuencias que pueden llegar a repercutir directamente en nuestra ya afectada economía, ya que pueden ir desde aumentar los aranceles a los productos mexicanos, la imposición de sanciones sobre productos y servicios, así como el bloqueo de la importación de los bienes producidos en el centro de trabajo demandado”.

Para finalizar expuso que para evitar que este tema escale a niveles en los cuales EUA, pueda solicitar la integración de un panel arbitral donde nos puedan imponer las sanciones. El tema laboral concretamente en el giro de autopartes le compete directamente al Gobierno Federal, por lo cual es necesario e indispensable que las autoridades actúen de manera inmediata.

