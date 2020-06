Riesgo de que casos de Covid se disparen

Ante la nueva normalidad para reactivar la economía, el Colegio de Médicos informó que técnicamente no pueden existir nuevos brotes, pues el que se generó con la pandemia aún no ha concluido, sin embargo existe la posibilidad real de que los casos positivos se multipliquen, de no atenderse las medidas.

La presidenta del Colegio de Médicos, Carmen Arizdey Rojas Hernández dijo que la reactivación es “un permiso para la gente que tiene que regresar a las actividades comerciales, pero sin dejar de lado las medidas sanitarias y si tiene que salir que se haga con acciones de prevención”.

Rojas Hernández reiteró la importancia de mantenerse en casa y no salir en caso de que no se requiera, pues solamente se reactivó la economía, más no se ha terminado la pandemia.

Además, dijo que los casos de Covid-19 continúan aumentado en el municipio, por lo que es importante no dejar de lado las medidas sanitarias, para evitar que los contagios se generen de manera acelerada.