Ricardo Sheffield sostiene que trabajará para Guanajuato

Guanajuato, Gto. - El senador de Morena por Guanajuato, Ricardo Sheffield, sostuvo que hay total disposición desde la federación para trabajar por el estado y atender las principales necesidades de la entidad.

En entrevista en la capital, esperó que Libia García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, corrija y atienda todo lo que no hizo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en su mandato.

“Tengo ya comunicación con ella, tengo una relación de muchos años con Libia, la conozco desde que tenía 17, 18 años de edad. Siempre una mujer muy entusiasta, muy profesional, y el día de hoy venimos a constatar un acto cívico de importancia para el estado de Guanajuato”.

Dijo que como senador verá que se cumpla el trabajo para los ciudadanos, así como las promesas hechas en campaña, esperando que se trabaje con transparencia y propiciando el bienestar de la población.

Cuestionado sobre que hoy sean mujeres quienes tomen el mando del estado de Guanajuato y el país, Ricardo Sheffield dijo que el tema de género no tiene nada que ver con el buen trabajo, pues lo que debe resaltar es la voluntad.

“Y yo sé que hay voluntad de parte de Claudia y hay voluntad de parte de Libia, y eso es lo importante”.

Sobre el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sostuvo que no hubo resultados, muchísimo menos en seguridad, como lo menciona, pues dijo que no bajaron los homicidios, al contrario, aumentaron.

“Es una vergüenza lo que ha pasado en Guanajuato. Yo sé que Libia no se las cree, las mentiras, por eso habla de un cambio, sino para qué hablaba de un cambio. Habla de un cambio porque sabe que todo lo que está diciendo este señor ahora que se va, son puras mentiras. Y si no partes de la verdad, pues no puedes cambiar”.