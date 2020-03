"Revisarán" a pilotos del rally por COVID-19

GUANAJUATO, Gto.- Para la realización del Rally Automovilístico que se llevará a cabo en la ciudad de Guanajuato en Silao y León, vendrán tres pilotos y sus escuderías.





Se tendrá especial cuidado en la revisión de pilotos extranjeros que vendrán a competir al Rally sobre todo si presentan síntomas de fiebre.





El presidente de la Comisión de Salud del Congreso Local, Raúl Márquez Albo afirmó “que, si no traen ninguna fiebre, no hay motivo de porqué generar alguna situación particular, deben traer síntomas y entonces hacer un protocolo y ponerse en vigilancia médica”.

Al término de la reunión de la Comisión de Salud Pública del Congreso Local, calificó de positivo de positivo el trabajo que lleva a cabo la Secretaría de Salud en Guanajuato, en coordinación estrecha con la Secretaría Federal del ramo.





El legislador local externó que hay protocolos de seguimiento de los contactos “recordemos que en Guanajuato no ha habido ningún sospechoso, en México no lo hay tampoco de los positivos que sea nativo, todos son casos importados”.

Márquez Albo señaló que no puede haber ningún tipo de garantía de que pudiera presentarse alguna persona infectada en eventos masivos como el Rally Guanajuato 2020, “porque los fenómenos epidemiológicos son muy complejos, lo que está claro es que no hay casos autóctonos, ese es el primer punto que al ciudadano le debe dar la situación que todas personas que son positivas en México que estuvieron en Italia”, terminó.