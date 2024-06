Revisará Derechos Humanos presunta negligencia médica en Salamanca

Ante la queja que emitió Ericka Jiménez, por la supuesta negligencia médica que sufrió su bebé de apenas cuatro meses, antes de fallecer en el Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Servicio Social (IMSS), la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato solicitará el expediente de atención a efecto de cotejar los hechos asentados, con las pruebas que la madre posee, además de exigir el documento de su ingreso al centro hospitalario a las siete horas del pasado 31 mayo, misma que fue registrada y entregada a la madre.

“No ha habido ningún avance, tampoco mi abogado ha conseguido un pediatra que se preste para que nos ayude con la información que nos dieron ahí en el seguro, lo que sí hicimos fue acudir al Poder Judicial en Guanajuato y poner nuevamente la denuncia ahí se me recomendó levantar la denuncia ante el Ministerio Público Federal, en derechos humanos también ya me contestaron ellos van a solicitar el expediente completo del IMSS porque se los mandé y me dijeron que faltaba la hoja donde yo entraba a las siete de la mañana y a esa hoja no está y ellos dijeron que sí la tenían que dar, y ellos van a exigir este documento, sin embargo me dijeron que era un proceso largo y que ellos estarían comunicándose conmigo”, indicó.

El antecedente

El pasado jueves 12 de junio, a través de un comunicado, autoridades del IMSS lamentaron el deceso del pequeño Gael, al tiempo que se solidarizaron con su familia, a la cual se le reiteró el respaldo institucional, luego de dar a conocer que a través de las áreas correspondientes, se investigarían los hechos para esclarecer la situación y determinar las medidas que sean conducentes, además de colaborar plenamente con las autoridades en caso de ser requerido.

El hecho

Un día antes, el 11 de junio, Ericka Jiménez hizo público los hechos ante los medios de comunicación, luego de exigir investigar y no dejar impune la presunta negligencia médica que terminó con la vida de su pequeño hijo de tan solo cuatro meses de edad; mismo día en que la madre narró para El Sol de Salamanca la angustia y agonía que vivió las últimas horas que vivió su pequeño el pasado 31 de mayo de este 2024, al interior del centro hospitalario.

Local IMSS solidariza con familia salmantina, reitera respaldo institucional