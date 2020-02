Revisar a los jueces federales pide Diego

LEÓN, Gto.- El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que urge revisar el actuar de los jueces federales que han liberado a presuntos integrantes del crimen organizado por diversos factores y esto "pone en riesgo el combate a la impunidad".





"Yo lo que he dicho es que habría que revisar el actuar de los jueces, esa es una petición que cae en la cancha de la judicatura federal", dijo.

"No es el primer caso en México, ha habido algunos otros, yo pido que se revise el actuar", añadió.

Ante este mismo panorama, aseguró que las autoridades están constantemente expuestas a ser evaluadas, sobre todo aquellos que han sido elegidos por el pueblo, sin embargo esto no aplica para los jueces.





"Todos estamos sujetos a alguna revisión, más los que somos de elección popular y pareciera que los jueces no tienen eso; yo creo que en la medida que los policías municipales, estatales o el ejército vean que el esfuerzo que ellos hacen no fructifica en una detención, pone en riesgo el tema de combatir la impunidad ", dijo.

En lo que respecta a los casos que sí dependen del estado, Diego Sinhue destacó que las autoridades guanajuatenses han hecho su trabajo manteniendo tras las rejas a los criminales.





"Nosotros lo que hemos hecho, en el marco de nuestra competencia, por delitos del fuero común, procesarlos. Los que nosotros hemos detenido, que nos tocan en nuestra cancha, siguen presos, lamentablemente ya son dos casos. Ya es mucho 'sospechosismo' por eso pido que se revise el actuar de los jueces", dijo.

PIDE CLARIDAD EN LAS CIFRAS DE LA GUARDIA NACIONAL

Aunque resaltó la buena coordinación que existe con la federación, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo precisó que sería ideal tener un poco más de claridad en torno a la cifra real y definitiva de elementos de la Guardia Nacional en el estado.

"Yo la pregunta que le haría al presidente el domingo sería cuántos efectivos de la Guardia hay, porque me dicen que son 5 mil, que son 4 mil, hoy me dicen que 2 mil, entonces yo ya no sé cuántos son", dijo.

"Lo que es un hecho es que nos estamos coordinando mejor con la Guardia, con el Ejército Mexicano y la Marina, que son los que están aquí".

Aseguró que se ha anunciado que hay 5 mil, sin embargo no se le ha definido si todos son operativos, si el número es del total de los que llegarán o si inclusive se toma en cuenta al personal administrativo. Cuestionado sobre si existe la coordinación, el mandatario estatal fue puntual: “Entre ellos no, ellos dicen diferentes cifras”.