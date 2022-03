El alcalde César Prieto informó que como parte de la estrategia de ahorro de recursos y austeridad, el gobierno local reubicó a la dependencia de Protección Civil y el Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, a las oficinas ubicadas en Leona Vicario de la colonia San Juan Chihuahua y las instalaciones del DIF de colonia Guanajuato respectivamente, debido a que las rentas de los predios superaban los 30 mil pesos mensuales.

“Estamos replanteando varias dependencias, queremos tenerlas más centralizadas, sabemos que Protección Civil ya tenía muchos años acá e la orilla, desde siempre he considerado que no es el lugar idóneo una casa para Protección Civil, si son los más especiales para que cumplan la norma, yo creo que ahí no se cumplía lo de Protección Civil, entonces tenemos que poner el ejemplo, vamos a ver en donde los reubicamos y obviamente con un tema de austeridad”, puntualizó el edil.

Reubican dependencias municipales ante presuntos intereses de ex funcionarios.

Dentro del mismo contexto, el mandatario salmantino externó que se buscará hacer un espacio a la dependencia en cuestión en el Complejo Integral de Seguridad Pública C4, espacio que también alberga a personal del Ejército Mexicano; “tenemos que ver a donde los reubicamos, pero que se a para mejorar el desplazamiento de la gente a Protección Civil”.

Debido a supuestos interés de ex funcionarios públicos en la renta de inmuebles a la Administración, a partir de esta gestión también fueron reubicadas las oficinas del IMSM, por lo que se indagará sobre la propiedad de los predios a efecto de existir alguna irregularidad señalarla y darla a conocer.

La renta de la casa para Protección Civil sobrepasaba los 30 mil pesos mensuales.

“A lo mejor no se dejan de rentar porque no tenemos los espacios suficientes, pero si hacer una renta más barata eran como treinta y tantos mil pesos (…) voy a checar quien se veía beneficiado porque una renta de ese tipo yo creo que ni u edificio lo rentan en 30 mil pesos (…) es una casa vieja que no ameritaba una renta de ese tipo (…) el anterior Síndico tenía intereses ahí en ese terreno, esa casa y decidimos irnos, se fueron al DIF, porque mucha gente cuando va al DIF piden temas de mujeres y por ello tenerlos ahí”, explicó.

Apoyo a fuerzas federales

Dentro de las atribuciones municipales para la estadía de los refuerzos que envió la federación al estado de Guanajuato, en el caso de Salamanca se apoya con la renta de inmuebles para la instalación de destacamentos temporales.

“Vamos a rentar otro terreno por la vía del tren (…) ya están ahí elementos de Guardia Nacional y el Ejército, es un terreno grande que tiene para meter carros y todo eso y es parte de lo que nosotros traemos, en Barlovento nos están prestando el fraccionador para que se puedan meter ahí los de la Guardia Nacional”, concluyó.

Salamanca apoya con la renta de inmuebles para la instalación de bases de operaciones.