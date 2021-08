Retrocede el estado a "amarillo con alerta"

Guanajuato retrocedió en el semáforo epidemiológico, esto por el incremento tanto en los contagios de Covid-19 como en las hospitalizaciones y defunciones a causa de la enfermedad; a partir del lunes 22 de agosto y hasta el día 29 el estado estará en amarillo con alerta, con lo cual los aforos se verán reducidos y pasan de 75% a 60% en general.

Fátima Melchor Márquez, jefa estatal de Epidemiología, informó que en 20 días de agosto ya son ocho mil 482 contagios, más del doble de los que hubo durante julio, incluso, que los que hubo durante marzo, mes que también tuvo más de ocho mil casos en 31 días.

Explicó que la tendencia de contagios se mantiene, es decir, que la mayor cantidad de los contagios se están dando en personas de 20 a 39 años, así como también en niños y jóvenes de 10 a 19 años.

📡 #EnVivo Conferencia de prensa: Actualización de Datos #COVID19 en Guanajuato. Viernes 20 de agosto 2021. @saludguanajuato🚦😷https://t.co/trH5VXcr5m — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) August 20, 2021

Por ejemplo, en el grupo de edad de los 20 a 29 años es donde más contagios se han concentrado, con dos mil 489 casos, seguido del grupo de edad de 30 a 39 años, con dos mil 117 contagios confirmados.

En lo que se refiere al grupo de edad de 40 a 49 años se han contabilizado mil 257 contagios confirmados; no obstante, llama la atención que en el grupo de edad de 10 a 19 años se han registrado 948 contagios en un sector que no debería tener movilidad, pues en estos momentos no hay clases.

Por su parte, Froylán Salas Navarro, subsecretario para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, informó que con el retroceso al semáforo amarillo con alerta, los aforos en el estado se reducen y pasarán de 75% a 60% en antros, bares, cantinas, balnearios, casinos, eventos, congresos y convenciones.

El funcionario estatal explicó que si bien se está impulsando a la economía y al sector turístico, debe hacerse con responsabilidad para evitar repunte en los contagios.

“Estamos más cerca del naranja que del amarillo”, dijo y resaltó que la recuperación económica depende de todas las personas.