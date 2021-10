Retrasan llegada de dosis anti influenza

No sólo hay retraso en el envío de las vacunas contra la Covid-19, pues ahora se suma que llegarán un mes tarde las vacunas contra la influenza y la vacunación, que años atrás iniciaba a partir de octubre para que las personas ya estuvieran protegidas durante el invierno, iniciará hasta noviembre.

Hasta noviembre llegarán las dosis contra la influenza.

Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Guanajuato, informó que la Federación ha informado a Guanajuato que enviará un mes tarde las vacunas contra la influenza.

“El día de ayer (miércoles) se recibió un comunicado por parte de la Federación, primero habían comentado que iba a llegar precisamente en esta semana, posteriormente llegó un documento diciéndonos que no, que iba a haber un retraso o una nueva agenda, así lo manejan, al día tres de noviembre, es decir, prácticamente un mes después de lo que normalmente sucede año con año y bueno, definitivamente tendremos que salir a vacunar en cuanto llegue el biológico”, dijo Pablo Sánchez Gastelum, durante su intervención en la televisora estatal TV4, en donde informa sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Guanajuato siempre ha cumplido con las metas para vacunas contra influenza.

Pablo Sánhcez Gastelum dijo que esta situación “no son buenas noticias, esa es la realidad”, pues explicó que si bien el virus de la influenza no está circulando con mucha fuerza en el estado, “la idea es que la gente esté vacunada”.

“Afortunadamente el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia son estrategias que funcionan para Covid, funcionan para influenza, pero lo más importante para nosotros es la vacunación, tener certidumbre de que una dosis de vacuna aplicada genera protección en la población más vulnerable (...) y si bien el virus no estuvo circulando en el estado de Guanajuato el año pasado, pues no es ninguna garantía que este año no se lleguen a presentar casos de influenza”.

Pablo Sánchez Gastelum comentó que una vez que lleguen las aproximadamente un millón de vacunas contra la influenza se aplicarán de manera inmediata, pues recordó que tarda de dos a tres semanas en hacer efecto y lo ideal es que las personas estén protegidas para cuando entre el invierno, época en que tiende a desarrollarse esta enfermedad.

Así, por segundo año consecutivo Guanajuato recibirá tarde las dosis contra la influenza, pues el año pasado llegaron por tandas las dosis y la vacunación tuvo que retrasarse, aunque se aplicaron todos los biológicos antes de concluir el año.