Retiran de circulación de unidades de más de 15 años de antigüedad

Luis Daniel Pérez Sequera, director general de Movilidad, informó que de acuerdo a la renovación del parque vehicular del servicio de transporte colectivo se han sacado de circulación seis unidades que cumplieron con su ciclo de servicio de 10 años más cinco de prórroga, sin embargo se espera la primer Revista Mecánica de 2022 para determinar cuántas más tendrían que renovarse.

De acuerdo al Reglamento de Transporte, su periodo de servicio es de 10 años más cinco de prórroga.

“Tienen una prórroga toda las unidades. Hasta ahorita todos tienen una prórroga vencida, próximamente viene la Revista Mecánica, antes de ello hemos sacado de circulación unas seis unidades, pero en esta revisión va haber muchas unidades que no la van a pasar y esas unidades que no cumplen o que ya feneció su prórroga pues ya no van estar en circulación, por lo que el concesionario deberá renovar el vehículo que cumpla dentro del tiempo que nos marca la ley. Derivado de la pandemia, se mantiene al 50% el parque vehicular”, puntualizó el funcionario.

Local Aumenta demanda del transporte de alquiler

A través de este proceso se supervisan 10 puntos de seguridad, como es el sistema de alineación, balanceo, suspensión, frenos, luces, entre otros, que de presentar observaciones podrán subsanar en un periodo de 15 días.

Aunado a ello se realizan exámenes toxicológicos aleatorios a operadores, la sanitización de mobiliario, carrocería, bases de ruta, además se exhorta a los operadores a usar cubrebocas, realizar la limpieza y desinfección de sus unidades al término e inicio de cada recorrido e invitar a los usuarios respetar el protocolo sanitario para disminuir el riesgo de contagios del Covid-19.

En este sentido, el titular de Movilidad destacó que a partir del mes de enero de este año se comenzaron a redoblar esfuerzos para que tanto las unidades, operadores e incluso usuarios, cumplan con los lineamientos. “A partir de enero le hemos puesto más énfasis, las estamos supervisando que cumplan con la norma, invito a la población a respetar el Reglamento de Vialidad, a que respete los lugares para el ascenso y descenso de pasaje, al igual que a los operadores y concesionarios con l finalidad de la seguridad de los usuarios y del peatón”.

Más de 350 unidades conforman el padrón vehicular de las 60 rutas que operan en Salamanca.

En Salamanca, más de 350 unidades conforman el padrón vehicular de las 60 rutas que operan en la modalidad de urbanas y suburbanas del servicio de transporte colectivo, en 2021 se retiraron de circulación 27 unidades modelo 2005, que agotaron su periodo de vida, en este año aún están pendientes algunas modelo 2006.