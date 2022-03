Retiran a 10 comerciantes de la periferia del Mercado Tomasa Esteves; no contaban con permisos

La Dirección de Fiscalización y Control, ha comenzado con operativos para regular el comercio informal en la periferia del Mercado Tomasa Esteves, ante ello el titular de la dependencia Gerson Orta Luna, indicó que han sido 10 los comerciantes retirado por no contar con los permisos correspondientes, de los más de 200 que se ubican en este punto.

El comercio informal es una de las grandes problemáticas de este centro de abastecimientos; al ser uno de los principales puntos comerciales de la ciudad, sus vialidades y banquetas se han visto ocupadas por comerciantes quienes además obstruyen los espacios de estacionamiento y de paso para los asistentes.

De acuerdo a datos proporcionados por la Cámara Nacional Del Comercio en Salamanca (CANACO), se estimó que el crecimiento del comercio informal durante la pandemia fue superior al 60 por ciento, situación que queda evidenciada en calles como Sánchez Torrado o 5 de Mayo.

“En los operativos que hemos realizado en la periferia del Mercado Tomasa Esteves se han retirado un aproximado de 10 comerciantes, los cuales no cumplían con sus permisos, seguimos trabajando para que se regularicen y si no pues retirarlos (…) también estamos trabajando con los comerciantes no solo en zona centro, sino en la zona sur y zona norte, queremos que los salmantinos puedan hacer sus compras” dijo el director de la dependencia.

Local Aplican operativo Barredora en inmediaciones del mercado Tomasa Esteves

El funcionario señaló que aún se encuentran trabajando para elaborar un padrón donde se integre a los comerciantes informales de la zona, los cuales oscilan entre 200 y 300 y de los cuales únicamente 10 fueron retirados por no contar con la documentación necesaria.

Aunado a Fiscalización y Control, la Dirección de Vialidad también comenzó con el Operativo Barredora, en el que se evitó que vehículos se estacionaran en lugar prohibido, en doble fila y por más tiempo de la hora que permiten los señalamientos viales.

Este se realizó en las calles Francisco Villa, 5 de mayo, Abasolo, Sánchez Torrado y Avenida del Trabajo, y se recogieron objetos con los que apartaban lugar para estacionarse, durante estas acciones se levantaron 42 infracciones.