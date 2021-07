Resultados positivos en operativos de seguridad

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz dijo que los resultados positivos que se han suscitado en el municipio, en materia de seguridad, son derivados del trabajo en equipo entre la Dirección Seguridad Pública y Guardia Nacional.

A lo largo de dos años de gobierno se logró rescatar a la policía municipal.

La presidenta municipal reconoció la valentía de los elementos de seguridad pública, luego de los hechos suscitados en la comunidad de El Divisador la noche del sábado, en donde se protegió a la familia que habitaba en un inmueble que fue atacado por un grupo de hombres armados.

“Afortunadamente no hubo vidas que lamentar, pudimos proteger a una familia que había sido atacada y también se recuperó un vehículo que había sido robado el día anterior y dos más que tenían reporte de robo, donde los elementos de seguridad no perdieron de vista los vehículos a pesar de que aventaron ponchallantas y que hubo detonaciones no dejaron de seguirlo, en los vehículos recuperados había armamento y eso es también parte del operativo que se hizo”, explicó.

Incidencias delictivas disminuyen.

Las cifras que se mostraron en el ayuntamiento son las que sucedieron en enero a junio del 2020, 2019 y 2018, comparadas con las del 2021 se observa un cambio completo y donde el trabajo realizado en El Divisador se suma a los buenos resultados que se viene generando durante este año, mismas que son producto de un trabajo en equipo entre la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

“Tenemos una policía de 105 elementos, estos elementos fueron los que hicieron que tuviéramos una policía municipal bien organizada y capacitada y que está teniendo estos resultados comparado con municipios como León, Celaya e Irapuato, donde se tienen más elementos de seguridad municipales y que, comparado con Salamanca, creo que sí es importante resaltar el resultado en tan corto tiempo”, dijo la jefa del ejecutivo municipal.

El trabajo que ha realizado la policía municipal es admirable, ya que se tratan de acciones que no se pueda realizar de manera inmediata, tan es así que actualmente los elementos cuentan con todos implementos.