Restringen acceso a la Plazuela Hidalgo

El Gobierno Municipal nuevamente restringió el acceso a la plaza Miguel Hidalgo, al jardín constitución, jardín Xidoo, al resto de los espacios públicos e hizo una llamada a la ciudadanía a quedarse en casa, a no asistir a reuniones, no realizar actividades no esenciales ante el latente riesgo de contagio y propagación del COVID-19.

Por lo que, se mantiene la restricción de acceso y permanencia en los espacios públicos.

Se han reforzado los protocolos de seguridad

Enrique Candelario Cú Gutiérrez, Director de Protección Civil, informó que ante la contingencia sanitaria se han reforzado los protocolos de seguridad, estrategias prevención y difusión responsable de información y persuasión social, para pedir a las familias salmantinas acatar las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud Pública.

“Dentro de nuestro decálogo la principal recomendación es permanecer en casa y cumplir las medidas de higiene; no podemos bajar la guardia, el virus no se ha ido y todos estamos expuestos; hay que protegernos y proteger a los demás, debemos evitar realizar o asistir a reuniones; hemos vuelto a acordonar los espacios públicos y así permanecerán, mantenemos nuestra labor preventiva y de proximidad social” indicó el funcionario.

La Administración ha implementado estrategias para garantizar el bienestar de los salmantinos ante cada una de las fases de la enfermedad; acciones que han contenido los contagios, sin embargo, mediante la unión de esfuerzos y voluntades se puede hacer frente a la contingencia que afecta a toda la población.