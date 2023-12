Responsabiliza Juan Manuel Oliva al gobierno federal por masacres en Guanajuato

León, Gto.- El ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, responsabilizó al gobierno federal por las masacres ocurridas durante las últimas horas en Guanajuato donde al menos 16 personas fueron asesinadas en Salvatierra y Salamanca.

Policiaca Identifican a ocho de los 12 asesinados en masacre de posada en Salvatierra

El político reprochó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya vinculado a los estudiantes de medicina asesinados en Celaya con el crimen organizado y que se muestre conmovido ante la muerte de la mamá de un narcotraficante registrada la semana pasada en Sinaloa.

“Falta que el presidente de la República haga su trabajo, el crimen organizado es de responsabilidad federal y vemos un presidente que no se inmuta, que no le duele que maten a estudiantes y le duele que muera la mamá de un narcotraficante, no viene a visitar a las comunidades que sufren de violencia y va a la cuna del narcotráfico”, dijo.

Oliva señaló que el mandatario federal se muestra irresponsable e indolente ante estas masacres que ocurren en Guanajuato y que además abandonó esta responsabilidad que tiene que ver con la seguridad de todas y todos los mexicanos.

Comentó que durante las próximas elecciones del 2024 la ciudadanía tiene la oportunidad de decirle al presidente de México que no se puede permitir ser ajeno a lo que ocurre en el país.

“Yo creo que este país y Guanajuato tiene la oportunidad en esta elección de decirle al presidente que no puede permitirse ajeno, irresponsable, indolente que induce esta inseguridad, obviamente el estado y el municipio tendrán que hacer su tarea conforme a sus facultades, pero es preciso decir qué responsabilidad tiene el presidente de la República y porque ha abandonado esta responsabilidad”, agregó.

Local “Salvatierra no está solo”; ordena Diego Sinhue detener a responsables de masacre

Al ser cuestionado sobre sí la violencia en Guanajuato podría generar un costo político, Juan Manuel Oliva aseguró que sí, pero para Morena y no para Acción Nacional.