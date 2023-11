Responsabilidad del Estado solventar colapso del drenaje en Cepereso

El colapso del drenaje en la zona del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (Cepereso) y de las oficinas de los Juzgados de Oralidad Penal, por jurisdicción debe ser atendido por la instancia estatal competente, sin embargo, el Municipio podría coadyuvar, aunque el tema se analiza, así lo declaró Alejandro Menesses Molina director de Bienestar y Desarrollo Social.

En este sentido, el director de Bienestar y Desarrollo Social explicó que se trata de un predio, como si fuera particular, la falla está en los límites o dentro del área del centro estatal, por lo que deben tener el compromiso de solucionar el brote de aguas de drenaje.

“Tendríamos que ponernos de acuerdo con CMAPAS que son los especialistas, pero además es un drenaje interno, has de cuenta que es un predio particular (…) donde está el bloqueo está dentro de las instalaciones estatales del Cereso, tendrán que rehabilitar, pero lo estamos analizando, siempre se puede ayudar pero la responsabilidad dentro de un predio, es como si quisieran que el municipio arregle dentro de su casa”, externó el funcionario.

La falla, genera que el agua del drenaje salga y se anegue en el camino adjunto al Cepereso, las aguas llegan a las parcelas e incluso, lo más preocupante es que puedan contaminar el pozo cercano de donde se abastecen de agua potable. El problema tiene más de cinco años desde que los propios habitantes de la comunidad de Uruétaro lo denunciaron.

“Ha pasado varias veces algún bloqueo, taponeo y ese tipo de cosas pero siempre ha habido solución, entonces tenemos que buscar la mejor, en otras ocasiones con un desazolve ha habido”, determinó.

Por su parte, pobladores aledaños señalaron que la infraestructura que se introdujo en 2016 fue para atender precisamente esta problemática, sin embargo, se encuentra fuera de uso, por lo que hacen un llamado a las autoridades municipales y sanitarias a atender de manera oportuna esta problemática que podría derivar en afectaciones a la salud tanto de los habitantes de la comunidad, a internos del Cepereso, así como contaminar los canales que se procesan en el Rastro.

“El riesgo es que el pozo en su mayoría se usa para consumo humano, en los cultivos no hay tanto riesgo, porque no son hortalizas, son granos las parcelas que están aquí a los alrededores, pero si es muy pestilente y riesgoso que no se atienda, puede causarnos una infección grave, ahora si está así en la calle, en la Cárcel ha de estar peor, porque se ubica en la parte baja donde se estanca toda el agua del drenaje”, opinó Gustavo Rodríguez.