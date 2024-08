Respaldan Libia García y Diego Sinhue la contienda de Aldo Márquez para la dirigencia del PAN en Guanajuato

León, Gto. Libia Dennise García Muñoz Ledo y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo mostraron su respaldo a Aldo Márquez y Juanita de la Cruz en su contienda como dirigente y secretaria general del PAN en Guanajuato, respectivamente, pese a la impugnación de la convocatoria por parte de otro grupo interno del partido.

En este sentido, el gobernador Rodríguez Vallejo dijo que cuando a una persona le toca ser designada para un proceso de elección, no hay quejas, y cuando no es así, surgen las inconformidades.

“Los estatutos establecen la posibilidad de hacer este tipo de procedimientos. Siempre que les toca ser designados, nadie se queja; cuando no les toca ser ellos los elegidos, es cuando surgen las quejas”, dijo.

El mandatario estatal deseó el mejor de los éxitos a los aspirantes a dirigir al PAN en Guanajuato.

“Yo como panista siempre estaré apoyando y lo que les deseo es el mejor de los éxitos a Aldo y a Juanita. Ojalá, no sé si hay otro registrado, por el momento creo que solo ellos, y si no, una contienda decidirá la permanente”, agregó.

Por su parte, la gobernadora electa, Libia García, anunció que, como panista, respalda el proyecto de Aldo Márquez y Juanita de la Cruz.

“Yo quiero dejar muy claro, lo he dicho, que para mí es muy importante hacer una clara separación entre lo que es el gobierno y lo que es el partido. A mí la gente de Guanajuato me eligió para estar al frente de la administración estatal los próximos seis años, y voy a concentrar mi labor en ello. Para mí, el gobierno estatal es para todos (...) Sin embargo, también soy panista. Hoy les puedo decir, no como gobernadora, sino como panista, que respaldo el proyecto de Aldo y Juanita”, añadió.

Esto luego de que el domingo pasado, la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, informó que se bajaría de la contienda porque el proceso está lleno de irregularidades y es desaseado, por lo que había impugnado la convocatoria.