Respalda PAN a Gobierno de Guanajuato en su lucha por el agua con la Presa El Zapotillo

GUANAJUATO, Gto; El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza anunció su respaldo al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue y a los diputados locales de esa entidad, en su lucha para que se complete el proyecto original de la Presa El Zapotillo, para que se pueda dar agua a la Ciudad de León y no solo a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y a la región de los Altos.

El líder panista extendió todo su respaldo, a los guanajuatenses, al gobernador y sus legisladores en los 3 niveles de gobierno y a su próxima alcaldesa de León, Guanajuato, Ale Gutiérrez, para que no los dejen sin el agua de la presa.

Cortés acusó que por razones políticas, se estaría dejando sin el líquido al estado. “Es verdaderamente inaceptable que por razones políticas, ideológicas, no técnicas, se diga que el agua no sería para Guanajuato, ni para León.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el sábado pasado, dijo que tiene la solución para terminar con el conflicto con las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo, donde se construye esta obra en el Estado de Jalisco y que provocó que se detuviera: El mandatario planteó que la presa en cuestión llegue solamente a una altura de 80 metros y con ello, aseguró, se podría dar agua únicamente a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y la región de los Altos; pero no a Guanajuato y en particular a la Ciudad de León, donde explicó el Gobierno tendrá "que buscar opciones alternativas para que haya agua en León".

El presidente López Obrador, argumentó que con la presa a una altura de 80 metros no se inundarán los 3 pueblos que se oponen a que se construya la presa y no quedaría “tirada” esta obra y desperdiciado el dinero público.