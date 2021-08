Respalda Fiscal de Guanajuato llamado de medios para garantizar libertad de expresión

Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, respaldó el posicionamiento hecho por medios y empresas de comunicación a nivel nacional, para exigir garantías en cuanto a la cobertura periodística y dijo que las autoridades de todos los niveles deben dar condiciones para garantizar el ejercicio periodístico.

“No puedo tener otro posicionamiento que el de respaldar (...) Si no garantizas un Estado de Derecho, que al final es garantizar una libre opinión, a nivel de medios, a nivel de cualquier civil que se pueda expresar, entonces se está restringiendo una libertad y no hay un Estado de Derecho.

“Yo proclamo por un Estado de Derecho, en donde tengamos las libertades por las que siempre se ha peleado, históricamente, ¿por qué restringirlas?”, dijo el Fiscal General de Guanajuato.

Carlos Zamarripa Aguirre señaló que fue positivo el desplegado hecho a nivel nacional por medios y empresas de comunicación y señaló que las autoridades deben garantizar no sólo la libertad de expresión, sino combatir a quienes profirieron amenazas contra medios de comunicación y periodistas.

"Primero se tiene que garantizar que no le vaya a pasar nada y después combatir a quien lo hizo, para que no vuelva a suceder, porque si no, sí va a haber impunidad.





El Fiscal de Guanajuato respaldó la petición que hicieron medios e comunicación para el libre ejercicio periodístico.





“(...) Qué bueno que se le dé difusión a eso y qué bueno que se solidaricen los medios ante eso, porque eso no debe de pasar”, resaltó.

Durante este martes, 19 medios de comunicación, entre ellos Organización Editorial Mexicana, publicaron un desplegado en defensa de la Libertad de Expresión, en el que hubo una solidaridad con compañeras y compañeros de Milenio, Televisa y El Universal, así como con la periodista Azucena Uresti, luego de que fuera amenazada directamente por un presunto líder criminal por la cobertura periodística que se da del conflicto en Michoacán y en donde se llama no sólo a garantizar la seguridad para el ejercicio periodístico y de comunicación, sino también a garantizar la libertad de expresión para fortalecer a la democracia y no debilitarla con estigmatizaciones.