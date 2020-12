Resienten sus ventas cancelación de fiestas

Diciembre era considerado el mejor mes para el comercio. Sin embargo ante las restricciones para realizar posadas, reuniones y grandes cenas familiares comerciantes han comenzado a resentir en sus ventas.

Diversos sectores comerciales como dulcerías, vendedores de frutas, de plásticos, insumos para elaborar la comida tradicional, entre otros, han comenzado a sentir las afectaciones en sus ventas a raíz de las restricciones.

En diciembre han tenido menor afluencia de personas y temen que ante el cambio de semáforo el consumo disminuya.

José Antonio, quien es comerciante, explicó “estamos viviendo una situación por el virus y desempleo que no habíamos visto antes nos está afectando el que no haya posadas y que no haya fiestas”.

“La gente que viene a comprar lleva muy poco, nadamás para la colación del niño Dios pero no en abundancia. En muchas posadas daban cenas y tamales, pozole, los ponches, los vasos desechables y que no se haga eso está afectando a muchos giros”, declaró.

