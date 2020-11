Requiere "El Cuñao" donación de silla de ruedas

Feliciano Pérez Hernández de 69 años de edad, también conocido como "El Cuñao" quien es uno de los íconos del comercio de Irapuato, pidió la ayuda de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la compra de una silla de ruedas, ya que hace días perdió la movilidad de ambas piernas y requiere trasladarse.

"El Cuñao" quien se dedica a la venta de exquisitas tortas desde el año 1963 refirió que su enfermedad empezó con malestar en ambas piernas y de forma paulatina fue perdiendo movilidad hasta verse obligado a permanecer las 24 horas del día en su cama y por ello ahora requiere de una silla de ruedas para poder ir a recibir atención médica.

Feliciano requiere una silla de ruedas para moverse, ya que perdió movilidad en ambas piernas

"Le pido ayuda a la gente de Irapuato muchos me conocen y ahorita si necesito de su apoyo estoy delicado de salud, requiero una silla de ruedas para moverme, ya no tengo fuerza en mis piernas, ojalá me puedan ayudar y que Dios los recompense".

Durante muchos años Feliciano Pérez ubicó su negocio en la calle Grillito Cantor frente al extinto estadio Revolución, tiempo después se cambió metros más adelante a espaldas del Seguro Social, sin embargo, hace unos meses fue removido al mercado Guerrero y desde entonces su salud vino en decadencia.

De todos los hijos de "El Cuñao", solamente uno apoya económicamente a su padre, pues pese a sus problemas económicos Isco es el único que incluso recurre a laborar horas extras para dar sustento a Feliciano.

Uno de los domicilios donde la ciudadanía puede realizar sus donaciones es en la calle Bolivar #175 colonia Santa Julia y en la casa de "El Cuñao" ubicada en calle Cluitahuac del Barrio de la Salud y pueden comunicarse al 4622677547.