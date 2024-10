Reprueba examen de control y confianza perfil seleccionado para Seguridad Pública en Salamanca

Luego de dos meses en que se dio a conocer que el perfil recomendado por la Federación para asumir la titularidad de Seguridad Pública en Salamanca presentaría las evaluaciones de control y confianza, el presidente municipal César Prieto informó que los resultados no fueron positivos, por lo que el Secretario del Ayuntamiento permanecerá como encargado de despacho, hasta encontrar algún aspirante que cumpla con los requisitos que establece la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

“No, no fue un examen positivo, lamentablemente vamos a tener que hacer nuevo examen, porque yo también lo tengo que decir, no puedo meter a cualquiera en un tema tan delicado como seguridad. Por eso, el licenciado Jesús Guillermo, que es persona de mi confianza, que es profesional y que ha dado buenos resultados, él ya no quisiera estar como director de Seguridad Pública, sin embargo, tiene ahorita la responsabilidad y el objetivo es tener un perfil, ya vamos a presentar un perfil”, explicó.

A pesar de ello, el mandatario salmantino mencionó que ya se cuenta con otro perfil, que presentará las evaluaciones a efecto de cumplir con los requerimientos que establece la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, para los mandos de Seguridad Pública en los municipios del estado, para contar con esa titularidad en su segundo periodo de Gobierno. Ya es el primer Presidente Municipal en la historia de Salamanca en gobernar un segundo periodo de manera continua.

