Reprueba Coparmex creación de empresa Gas Bienestar

La Confederación Patronal de la República Mexicana Irapuato – Salamanca reprobó la creación de la empresa Gas Bienestar, el organismo empresarial dio a conocer que esto generará una competencia desleal que dejará en desventaja a otras empresas dedicadas a la venta de Gas Lp.

Local Reducen asaltos en vendedores de gas Antonio Rivera García, presidente de Coparmex, señaló que el Gas Bienestar estará subsidiado, situación que no permite una competencia libre con otras compañías, ya que la empresa dirigida por el Gobierno Federal ofrecerá un precio mas accesible que las otras empresas, situación por la que los ciudadanos preferirán consumir el producto de costo mas bajo y las empresas gaseras los resentirán pues seguramente disminuirán sus ingresos.

“El hecho que el Estado genere una empresa sabemos que el producto final va a estar subsidiado y al estar subsidiado ya no es una competencia libre y no es justa porque tu competidor va a estar subsidiado y lógicamente le va a poder poner el precio que quiera, a final de cuentas lo pagamos los que aportamos con impuestos, no hay sana competencia”.

Local Incumple bajar precio del gas Dijo que las autoridades federales deben de generar un equilibrio y que haya una competitividad pareja entre las empresas que ofertan el Gas Lp, ya que la competencia desleal no es favorable para los empresarios y dijo que incluso podría poner en riesgo la continuidad de algunas empresas.

Manifestó que la creación de Gas Bienestar podría generar escasez del producto e incluso que el producto pueda ofertarse en el mercado negro, por lo que consideró que la empresa dirigida por la Federación no genera ninguna ventaja y añadió que las empresas de gobierno siempre terminan generando pérdidas que absorben los ciudadanos.

“Van a acabar con que el gas bienestar no van a alcanzar a entregar, lo va a estar pagando de los impuestos y además van a generar escasez y mercado negro, entonces por ningun lado le vemos una ventaja y cualquier empresa que dirige el estado acaba generando pérdidas y las pérdidas las absorbemos nosotros los ciudadanos”.