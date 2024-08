Representantes de anexos dejan “plantados” a titulares de Seguridad Ciudadana

Algunos representantes de anexos no acudieron a la segunda y tercera reunión con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, aseguró Ricardo Benavides Hernández, secretario de seguridad.

Y es que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato dijo que así como realizaron la primera reunión en mayo de 2024 estuvieron al tanto de las siguientes, pues se han ocupado de dar seguimiento en el acercamiento con estos establecimientos.

“Nosotros hemos mantenido acercamiento con ellos, hemos realizado varias reuniones, y por supuesto que hemos estado atentos a esta segunda y tercera reunión a las cuales ellos no asistieron”.

En estas reuniones han tocado temas diversos como los de seguridad, pero también los de protocolos para evitar situaciones como las ocurridas recientemente en la colonia Las Heras, donde cinco trabajadores de un centro de rehabilitación fueron detenidos por la Guardia Nacional, tras participar en una intervención para ir por un usuario, lo cual primero fue visto por lugareños como una posible privación de la libertad.

Pero el Secretario de Seguridad de Irapuato dijo que así como estas cinco personas, ya había un caso anterior en el que de igual manera, cinco trabajadores de un centro de rehabilitación fueron detenidos por no respetar el protocolo al que se deben apegar en esta situaciones.

“Ellos saben que no es la manera de hacer las cosas, es un delito hacerlo de esta manera, tendría que ser con el consentimiento de la persona que se están llevando y lo saben, tan así es que hace unos días la Guardia Nacional detuvo a estas personas y la misma los puso a disposición, no es un tema única y exclusivamente del municipio, sino de responsabilidades y no lo pueden hacer”.

Añadió que ya se había hecho saber a estos establecimiento sobre el protocolo, el cual ahora debe ser más amplio, abarcar distintas áreas que intervienen para que no se den más casos de este tipo

“Estamos haciendo el protocolo, que de hecho les hicimos saber que se tiene un procedimiento, pero no solamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana interviene en estas revisiones, sino de todas las demás áreas que dependen del municipio que entran junto con nosotros a dar revisión a estos centros, por tanto este protocolo debe ser mucho más amplio, debe abarcar todas las demás áreas del municipio y estamos en ese tema afinando para que todas las áreas puedan estar trabajando”.