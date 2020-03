Reportero alemán sufre coronavirus

Un periodista alemán que llegó al estado para cubrir el Rally de León está aislado en el estado, pues llegó contagiado de coronavirus.

“No tuvo cobertura en el evento, desde que llegó se hospedó para iniciar con sus actividades y él mismo se reportó a las autoridades de Salud y desde ese momento se le aisló”.



Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





Así lo confirmó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, durante la rueda de prensa que ofreció la tarde del miércoles en Silao, donde explicó que el periodista alemán, al sentirse mal, pidió apoyo a la Secretaría de Salud para ser atendido y tras aplicarle la prueba correspondiente, se determinó que tenía coronavirus.

“Él venía realizando trabajo en otras ciudades, no tuvo cobertura en el evento, desde que llegó se hospedó para iniciar con sus actividades y él mismo se reportó a las autoridades de Salud y desde ese momento se le aisló.

“Ha estado bastante cooperador, apegado muy estrictamente a las recomendaciones que hemos dado por parte de la Secretaría de Salud y decir que él no viajaba con nadie, no ha declarado tener contactos directos, ni siquiera con grupos de reporteros, es una persona que viaja sola y al estado no llegó directamente en avión, venía trabajando de otros estados", dijo el Secretario de Salud.





El reportero llegó al estado para cubrir el Rally de León.





Daniel Díaz Martínez señaló que por secresía y respeto a los datos personales de las personas no abundaría en los detalles de los lugares que visitó, para evitar ser identificado y pudiera ser objeto de posibles ataques o agresiones, como ha sucedido en otras entidades que han estigmatizado a las personas que han dado positivo en coronavirus.

Sin embargo, explicó que las personas que tuvieron contacto con él en León han sido aisladas también y se reportan fuera de peligro.