Repercute en la economía interna cierre de mercado

Salamanca Gto .-La situación de inseguridad que vive el municipio repercutirá enormemente en el tema económico, el cual iniciaba con una recuperación gradual en el marco de la crisis provocada por la pandemia, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García.

“Es lamentable lo que está pasando no solo en el mercado (Tomasa Estéves) sino en otras aéreas de la ciudad. Veníamos recuperándonos gradualmente de no poder abrir negocios y estar estancados económicamente”, recordó.

El presidente del CCE explicó que la fortaleza financiera de una ciudad se basa en la economía interna, los restaurantes, cines, centros comerciales y negocios que al momento de verse paralizados, debilitan la actividad comercial y pega directamente a los bolsillos salmantinos pues no solo son negocios cerrados, sino también son los empleos que se están perdiendo y el circulante que empieza a disminuir lo que llevara a situaciones críticas en varios sectores.

Insistió en que para obtener resultados positivos se debe trabajar en conjunto y resolver el tema de la inseguridad, pues la sociedad presenta un hartazgo ante la situación que se vive.

“La seguridad la debemos hacer todos una a sociedad organizada gobierno municipal, estatal y federal y mientras algunos de estos elementos no estén incluidos y no se escuchen la voces no se llevará un plan que satisfaga las necesidades de la sociedad y es lamentable, se requieren resultados a la brevedad por que la sociedad está enojada”, finalizó.