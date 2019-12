Reparte cena navideña a personas necesitadas

Desde hace 8 años Alejandro Fonseca, un ciudadano salmantino, se dedica a repartir cenas los días 24 y 31 de diciembre, a todas las personas de bajos recursos o situación de calle. Además de visitar sitios como el hospital General de Salamanca y El Hospital de cuidados críticos.

“Todo comenzó un día que salía de trabajar me encontré con una familia que me pedía dinero entonces entre a un lugar donde vendían pollo. Ese día compre los pollos que quedaban eran 9, le dije que me los partieran, los trepe al carro y comencé a repartirlos ese día solo compartí 72 piezas de pollo en un 24 de diciembre, para el siguiente año ya repartí 150 y eso me nació al ver a las personas de bajos recursos.” Relato Alejandro Fonseca.

Continúo con esta labor durante 5 años, repartiendo 200 cenas. Hasta que otras personas al enterarse de esta noble tarea quisieron unirse, cooperando económicamente, y ayudando a preparar los paquetes que constan de pollo, guarnicion, bolillo y un refresco..

“Actualmente ya somos cerca de 30 personas que se han unido, ayudan a repartir y embolsar, comenzamos a armar cenas desde las 3 de la tarde y a repartir desde las 6 y terminamos como a las 11 de la noche, gracias a ellos se nos facilita mas esta labor”.

De esta manera este grupo de salmantinos ya comparten más de 350 cenas dando un poco de alegría a las personas que pasan por situaciones difíciles, demostrando que en Salamanca aun hay gente buena y dispuesta a compartir con quien lo necesita.