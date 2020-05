Renuncia Arredondo como Subsecretario

El ex presidente municipal Antonio Arredondo Muñoz renunció hoy a su encargo como sub secretario de Información y Programación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) del gobierno del estado para llevar a cabo su defensa “de la verdad y transparencia” en el presunto mal manejo de recursos públicos por 185 millones de pesos que no fueron solventados ante la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

El político salmantino dijo que presentará todas las acciones jurídicas en contra de la alcaldesa Beatriz Hernández y se llegará hasta las últimas consecuencias porque los salmantinos están en su derecho de conocer la verdad y el uso de los recursos públicos.

Acusado de anomalías en el ejercicio

Exigió a la actual administración municipal conducirse con verdad y honestidad de frente a la ciudadanía y afirmó que se realizarán “las denuncias administrativas, civiles y penales que correspondan. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias porque los salmantinos merecen y están en su derecho de conocer el uso del recurso público porque es su dinero y su derecho conocer la verdad y el actuar de las autoridades”.

⬇️Da clic aquí⬇️





“Les informo que he decidido separarme del cargo de sub secretario de Información y Programación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado en la cual me desempeñé hasta el día de hoy. He presentado mi renuncia al C. Gobernado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo quien, para que en aras de que prevalezca la transparencia sobre el desempeño del uso de los recursos públicos ha decidido aceptarla...”.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal y el presidente del Comité Municipal del PAN, respectivamente, Eduardo López Mares y Galo Carrillo Villalpando.