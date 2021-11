Remedian 60 % de las observaciones hechas por PAOT al relleno sanitario

Al menos el 60 % de las observaciones hechas por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) al relleno sanitario, han sido subsanadas, lo que permitirá un alargue en la vida útil del tiradero obteniendo un mejor control y manejo de los lixiviados generados.

Albero de la Torre Gleason, director de Medio Ambiente, manifestó que el hecho de no tener un programa de gestión integral de residuos llevó a un mal manejo del relleno sanitario y pese a ser un problema heredado, la dirección de Servicios Públicos realiza acciones para meter en Norma al relleno sanitario.

“La verdad es que era un caos estaba muy desordenado y mal trabajado, el personal no puedo decir que era el problema, pero los líderes del manejo si, estos fueron los que llevaron mal el asunto, porque hay gente y trabajadores que están capacitados, pero que no recibieron las órdenes adecuadas, no tuvieron el liderazgo adecuado y no se llevó a un buen manejo, porque ahorita con ese mismo personal se están haciendo cosas diferentes” destacó

Entre las observaciones que la PAOT emitió al tiradero municipal en el pasado mes de julio se encontraba la falta de autorización para el manejo de residuos especiales vigente, la inexistencia de un programa que incluya la medición y control de los impactos ambientales, la falta de monitoreo ambiental y la falta de un programa de monitoreo de lixiviados y de monitoreo de acuíferos, aunque no se detalló cuales fueron las observaciones subsanadas las autoridades municipales señalan que las remediaciones son del 60 %.

Se informó que los avances en dichas acciones permitirán un alargue en la vida útil del tiradero obteniendo un mejor control y manejo de los lixiviados generados en estas áreas, lo cual había sido perjudicial en la salud tanto de la población cercana a los vertederos, así como a la flora y fauna que se encuentran por las zonas próximas a estos depósitos de basura.

Además como parte de las acciones, sigue en pie el programa de mantenimiento sobre las unidades recolectoras de basura iniciado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, logrando con ello una mejor organización en los tiempos de recolección y una cobertura más amplia y completa en este servicio.