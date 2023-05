Rellenos sanitarios del estado trabajan fuera de la Norma Oficial Mexicana: Berlín Izaguirre

El presidente del Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire en Salamanca, Joel Berlín Izaguirre, declaró que los Rellenos Sanitarios del Estado trabajan fuera de la Norma Oficial Mexicana, tras el incendio ocurrido en el ubicado en Guanajuato capital.

A inicios del presente mes en la capital se presentó un incendio en el Relleno Sanitario el cual durante dos En este contexto, el presidente del Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire explicó que no se presentó afectación para la salud de los capitalinos. Sin embargo, manifestó que este no ha sido el único que se ha registrado en el estado.

“Desafortunadamente no es la única vez que se presentan estos incendios ahí en la capital, también se han presentado en Irapuato y en Salamanca, esta es una situación normal, dentro del país; esto sucede porque no se siguen los lineamientos que se tienen en la norma oficial mexicana respecto al relleno sanitario, y al no seguirlos y todo estar al aire y por no haber cercados, cualquier persona puede ingresar al tiradero y con cualquier cosa pueden realizar un incendio”, comentó.

En este sentido explicó que las causas por las cuales se prenden con mayor facilidad, es por la temporada de sequía, la generación de gas metano, y esto se genera por un mal manejo de la norma de rellenos sanitarios e irresponsabilidad de los tres niveles de gobierno.

Con fecha del 20 de enero en Salamanca fue cuando se registró un conato de incendio en el Relleno. “No se le quiere invertir a lo que se ve escondido, la basura es un servicio escondido, también no hemos acostumbrado a la población a separar la basura para que llegue cada vez menos basura a estos tiraderos; yo no los llamo rellenos sanitarios, son tiraderos controlados; se queman tantos productos o cosas que algunos de ellos son generadores de sustancias tóxicas como dioxinas y furanos, mismas que la OMS pone mucha atención en este tipo de sustancias son muy peligrosas para la ciudadanía” manifestó

Por último, el funcionario enfatizó que, “independiente de la sociedad, hay autoridades de gobierno que deben de estar al pendiente de ello, que es la PAOT, SMAOT quienes deben de estar viendo que se cumpla la norma, y no deberían de dejarlos operar hasta que no se tengan los elementos que esto conlleva; se tienen que poner chimeneas, quemadores para que ese gas no se convierta en gas de efecto invernadero, no es algo simple y se tiene que invertir y yo no he visto quemadores, esto podría ser por falta de manejo técnico porque tienen que ver cómo lo harán, abajo tienen que poner mangueras para conducir líquidos y gases, las autoridades deben de vigilarlo antes de dejarlos operar, porque si no siempre ocurrirán este tipo de accidentes”.