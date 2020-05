Relajan medidas, hartos de encierro

El relajamiento en el cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias como el uso del cubrebocas y el incumplimiento en el confinamiento social se han presentado por la desesperación por salir de casa y generar un ingreso económico, manifestaron ciudadanos entrevistados en el centro de la ciudad.

“Yo creo que la gente ya se va a comenzar a relajar en las medidas, pero todavía me a toca ver mucha gente usando cubrebocas, pero sí creo que en los próximos días, puedan bajar la Guardia “dijo, Esmeralda Pineda de 24 años de edad, quien es estudiante.

Relajación en medidas desde que la Ssa anunciará la reactivación económica para algunos sectores el próximo 1 de junio

“Pues yo pienso que si, ya se están tranquilizado un poco las medidas, pero creo que por igual tenemos que seguir cuidándonos, por eso es lo más importante, si he visto bastante gente que no usa el cubrebocas o que no todas las medidas” Patricia Hernández de 19 años, estudiante.

“Lo que pasa es que uno se desespera, porque estamos encerrados quiere salir y todas las tiendas están cerradas y uno necesita cosas y pues no hay de otra que hacemos, uno se desespera y quisiéramos ver las cosas como antes, unos dicen una cosa otros dicen otra y ya no se les cree” Rosario Orozco de 56 años de edad, quien es ama de casa.

Alejandro Pérez de 40 años de edad, quien es obrero, dijo “No he visto gente sin cubrebocas todavía de bastantes que están tomando las medidas, han sido pocos los que no traen cubrebocas, por lo que consideró que todavía no sé relajen en las medidas”.

Jesús Cuéllar de 40 años de edad, dijo que “yo creo que sí debemos de tomar nuestras precauciones verdad, pero también tenemos que hacer nuestra vida y hacer nuestras actividades protegiéndonos y más que nada pues en la situación económica en la que estamos, yo creo que la desesperación por trabajar y llevar el sustento a la casa, eso es lo que consideró que nos ha llevado a romper con las medidas sanitarias”.

No creo que les hayan relajado mejor dicho creo que sí tuvieron que salir por la situación en la que se está viviendo, porque yo veo muchas personas con cubrebocas y respetando la sana distancia, por lo que creo que sí salieron es porque estaban desesperados y la economía se tiene que mover”, explicó Laura González de 35 años de edad, quien es trabajadora de telefonía.

Un fenómeno que resultó de este sondeo es que, la mayoría de la gente manifestó que la relajación que se ha generado en las medidas se debe a la necesidad de la ciudadanía de salir de casa, por el bien de su economía.