Relajan cuidados contra Covid-19

Después de dos semanas en curso de la fase 3, ciudadanos y comerciantes de la ciudad manifestaron que se han estado relajando en las medidas sanitarias, debido a que cada vez notan una mayor movilidad en la ciudad.

Miriam Rodríguez, estudiante dijo que “todavía veo a la gente un poco tensa con lo de la pandemia, por lo que no creo que haya descuidado las medidas, conmigo mucha gente ha llegado a surtirse, ya que muchos compran lo de su semana, para ya no salir, por lo mismo”.

“Yo creo que la gente ya no sigue las medidas, aquí en la periferia del mercado, pero fuera de este muchos no se ponen el cubrebocas, en mi caso solamente bajo al mercado para surtir todo lo de la semana, mucha gente he visto que ya salen con niños cuando la indicación es que con ellos no salgan”, dijo Laura Silva Vázquez de 45 años de edad, quien es ama de casa.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Seis embarazadas infectadas del virus

“No, ya no las siguen, muchos ya se descuidaron, pero en lo personal yo creo que ya paso esto, pero ya lo demás solo Dios sabe, la movilidad que se registra es porque la gente tiene que salir a comer, por lo que salen bajo su riesgo, para llevar de comer a sus hijos”, explicó Socorro de 50 años, quien es comerciante.

“Yo veo tranquilo, mucha gente no usa el cubrebocas fuera del mercado, porque piensan que es mentira, pero pues más vale prevenir que lamentar, pero ya hasta que nos avisen o nos digan que ya podemos salir más, hasta que den la orden, en lo particular yo solo vengo a surtir mi mandado que lo hago cada 5 días y ya”, señaló Isabel González Rodríguez de 52 años de edad, quien se dedica al comercio.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Diego Sinhue, uno de los gobernadores con mayor aceptación

“Si creo que se ha relajado la gente, pero es porque ya se están fastidiado de estar en confinamiento, además de que con la información de que se está aplanado la curva, siento que nos estamos confiando”, dijo la ama de casa Margarita Martínez, de 32 años de edad.

“Unos si creen y otros no, por eso pienso que se están relajando, ya que hay opiniones diferentes” Martha González de 35 años, de ocupación comerciante.

“Yo creo que la gente si se ha relajado, incluso traen niños en la calle sin protección, si acaso el cubrebocas, pero hay gente que ya no trae, pues muchos solamente se pone el cubrebocas, para poder entrar al mercado o para subir al transporte público”, dijo Fernanda Álvarez de 23 años de edad.

Los ciudadanos señalaron que las medidas sanitarias se han relajado poco a poco, debido a que muchos ya no están usando el cubrebocas, además de manifestar que hay gente que solamente siguen las medias porque así se pide que lo hagan.