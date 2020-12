Reiteran rechazo al regreso a las aulas

En una encuesta que realiza la Unión Nacional de Padres de Familia capítulo Guanajuato, en forma mayoritaria los participantes se pronunciaron en contra de que en enero del año próximo los estudiantes del nivel básico hasta el universitario reanuden las clases presenciales en las aulas.

En la encuesta para conocer la opinión de esta parte de la tríada del sistema educativo, un 68.2 % dijo no a las clases presenciales en enero del 2021 y un 31.8 % dijo estar de acuerdo en que se regrese a las aulas en forma híbrida, es decir pocos alumnos en días alternos.

La presidenta estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Teresa Castellanos Vázquez informó que hasta este lunes en la página de Facebook de la UNPF de Guanajuato se han recibido dos mil respuestas.

Además dijo la representante estatal se plantean preguntas alternas para saber cuál es el momento óptimo para un regreso a clases.

Un 68.2% dijo no a las clases presenciales en enero del 2021 y un 31.8 % dijo estar de acuerdo en que se regrese a las aulas.

Dijo que las respuestas en ese sentido se centraron en que el retorno será conveniente hasta después de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y otros más en que una vez que la pandemia este controlada. Una minoría se pronunció por que sea cuando el semáforo esté en amarillo para comenzar con el sistema híbrido.

Castellanos Vázquez explicó ante la inquietud de los padres de familia sobre un posible regreso a clases presenciales se buscó quiso conocer a través de “una sencilla encuesta” si están a favor o contra esta posibilidad.

“Este tema que ha generado opiniones divididas. Diversos factores han determinado la posición de los padres, porque las vivencias, experiencia y condición de cada familia son distintas durante la pandemia y no quisimos dar una postura oficial, porque hay que escuchar y dialogar para llegar a un mejor acuerdo”, refirió.

Señaló que a cinco días de haber comenzado la encuesta a través de redes sociales se ha tenido la participación dos mil padres de familia del estado y esperan una participación más nutrida en los próximos días.

De los encuestados, el 58.8% tienen hijos en escuelas públicas y el 41.2% a escuelas privadas, de nivel preescolar hasta universitario.

El 55% de los entrevistados son padres de familia de escolares en el nivel primaria, 14% de secundaria, 15% tienen hijos en bachillerato, 9% en preescolar y el 8% restante corresponde a padres de jóvenes de nivel superior.

“Las preguntas se centraron en conocer sí los padres están de acuerdo o no a un regreso a clases presenciales y si consideran que las condiciones serían óptimas para un retorno normal o un sistema híbrido, el cual consiste en la combinación de educación presencial y clases en línea.

Un 68.2% dijo no a las clases presenciales en enero del 2021 y un 31.8 % dijo estar de acuerdo en que se regrese a las aulas.

Sistema que han propuesto las autoridades y que también se ha dispuesto en otros países que ya han regresado a actividades presenciales”, mencionó.

“Hasta el momento el 68.2 % de los padres dicen que no es el momento de regresar a la educación presencial, el 21% dijo si al sistema híbrido y el 10 % externo un sí a clases presenciales.

Estamos hablando de más de un 30 % que hay que escuchar, porque están de acuerdo en un regreso y es lo más interesante que encontramos posturas y propuestas diferentes”, dijo.

Entre las más de mil 400 propuestas que los progenitores plantearon para coordinar el retorno a las aulas, se encuentran el de los escolares con rezago educativo o que no se han podido contactar con los profesores. Otros más proponen un regreso alternado y de los niveles más altos académicamente como bachillerato o secundaria o universidad.

Además destacó que muchos padres han reconocido que no tienen la capacidad de docente y que no pueden apoyar a sus hijos.

“Estas posturas son validas, en estos momentos hay que reconocer el trabajo del maestro y que a veces no reconocíamos ya que muchas veces como padres que no tenemos ciertas competencias para cumplir esta función y no quiere decir que la escuela sea como guardería, porque tiene una función más trascendental”, apreció.

Teresa Castellanos explicó que este ejercicio para conocer la voz de los padres de familia les ha dado un panorama de cómo se podría regresar a la escuela presencial una vez que las condiciones de salud lo permitan y que presentaran a las autoridades correspondientes para que se pueda tomar la mejor decisión a favor de los estudiantes.

Autoridades educativas presentan protocolos para un regreso a clases seguro

El regreso a las aulas para tomar clases presenciales es algo que ronda desde hace días. El Tec de Monterrey regresará en febrero con instalaciones que garantizarían los protocolos de sana distancia. En tanto la UNAM, lo hará de manera controlada y paulatina. La Secretaria de Educación de Guanajuato (SEG) prevé dividir a los grupos por días, pero seguirá promoviendo la educación a distancia.

A decir del delegado de la SEG en León, Fernando Trujillo Jiménez, el plan de regreso ya está avanzado y todo recae en la responsabilidad de padres de familia y alumnos. A diferencia del Tec de Monterrey en cuanto a obras que se llevan a cabo, ni la SEG, ni la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad han detallado qué cambios se prevén en los salones de clases, pensando en que el coronavirus no desaparecerá y que habrá de aprender a convivir, en una pandemia, respetando los lineamientos sanitarios, pero también contando con los espacios adecuados.

Guía de salud y comités de Protección Civil

De acuerdo con el análisis que se ha hecho en la SEG y en la SSG, se difundirá una guía de salud para aplicarse en centros de educación y se reforzará el modelo de educación a distancia. Además de la responsabilidad de los padres de familia se crearán comisiones de protección civil con la participación de los presidentes de colonos para “crear valores de pertenencia” sobre cada una de las escuelas u otros espacios educativos. Porque es un hecho, “habremos de regresar a las aulas”, señaló. Trujillo Jiménez dio a conocer las medidas que se ya tiene previstas para cuando el estudiantado vuelva a las escuelas, de manera física y que se ha avanzado en las compras y entrega de aditamentos necesarios para los colegios.

El plan de regreso ya está avanzado y todo recae en la responsabilidad de padres de familia y alumnos.

Medidas

1. Promover que los padres de familia en su entorno familiar, realicen verificaciones a todos los integrantes, como la toma de temperatura y que descarten la presencia de síntomas propios de Covid-19

2. Para permitir el acceso de los niños a las escuelas, se les tomará la temperatura, se les revisará que porten correctamente el cubrebocas, usen alcohol en gel, se limpien las suelas de los zapatos y mantengan la sana distancia con sus compañeros.

3. De acuerdo con la infraestructura del centro escolar, asistirá un número menor al total de los escolares registrados. “De manera que un día se atienda a un número de alumnos y al siguiente el restante y se continuará con el uso de guías de trabajo que refuercen la educación a distancia, con base en los planes de estudio”, manifestó el delegado.

4. A la salida de la escuela, cuando los padres recogen al alumno, deberán continuar con los protocolos en el trayecto a casa y la casa misa para evitar contagios.