Reinciden comerciantes de la periferia del mercado Tomasa Esteves a pesar del operativo de tránsito

Tras llevar a cabo el operativo Barredora por parte de la Dirección de Tránsito y Movilidad del municipio, el cual tiene como finalidad el de liberar los espacios que se encuentran a la periferia del mercado Tomasa Esteves y mejorar la fluidez vehicular y peatonal, esto por la invasión presentada por comercios ambulantes en el mercado.

Esta problemática ha sido difícil de erradicar de los mercados

Luis Daniel Pérez Sequera, titular de esta dependencia municipal, detalló que en el mercado Tomasa Esteves es un área de conflicto en todos los sentidos, ya que se encuentran rebasados en la zona de dicho mercado.

“Esto viene heredado, y no podemos culpar a determinada administración o tiempo, esto se ha ido degenerando a través del tiempo y genera un conflicto en la vialidad ya que no hay espacios suficientes para estacionarse, circular, para nosotros nos es difícil y complicado mantener el orden, sin embargo, hacemos todo de nuestra parte para mejorar, pero no tenemos la participación de los comerciantes”, añadió.

El titular de Tránsito y Movilidad explicó que ya se tiene un acercamiento con Fiscalización, así como con los mismos comerciantes para poder dar una solución a esta problemática que se ha estado presentando durante años en la periferia del mercado Tomasa Esteves.

Se mantienen pláticas con comerciantes para buscar una solución a esta problemática de invasión del mercado

“estamos en pláticas en conjunto para buscar alguna solución a esta problemática que impide un libre tránsito a peatones y vehículos en los alrededores del mercado”, enfatizó.

La finalidad de este operativo Barredora es el de generar espacios seguros para que los salmantinos puedan realizar sus compras sin exponerse a ser arrollados, el cual se estará realizando tanto en el mercado Tomasa Esteves y el Mercado Barahona en la colonia Guanajuato, mismo que se inició desde el mes de abril del presente año.