Ecoparque contemplado como posible sede de la Feria de Salamanca

Tras el fallo a favor del municipio por el amparo interpuesto por ambientalistas, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, anunció que será en 2025 cuando se retome el proyecto de rehabilitación en el Ecoparque, pero en esta ocasión cuidarán el aspecto jurídico y legal para evitar otra impugnación por temas ambientales.

“Vamos a continuar mejorando el espacio cuidando todos los aspectos legales, de forma que no nos puedan interponer un amparo. Actualmente, estamos planificando el presupuesto para los próximos tres años, y cuando tengamos definidos los recursos, informaremos a qué se destinará”, comentó Prieto Gallardo.

El presidente aclaró que el recurso asignado previamente no se agotó, sino que fue redirigido debido a la necesidad de atender otros asuntos urgentes.

“El amparo que se interpuso en su momento afectó la logística de la feria y el uso del recurso público destinado a ese propósito. Sin embargo, contamos con fondos para el proyecto del Ecoparque, ya que consideramos vital rescatar este espacio y devolverlo a los salmantinos para fomentar actividades que fortalezcan el tejido social, uno de los ejes prioritarios de nuestra administración”, explicó.

Prieto Gallardo precisó que actualmente están en la fase de planificación y que el proyecto podría retomarse formalmente el próximo año, además, retomó la posibilidad de que el Ecoparque sea la sede de las fiestas, pues a diferencias de ciudades como Irapuato o León, Salamanca no cuenta con recursos estatales o federales significativos para la realización de ferias.

“El recinto ferial requiere una inversión millonaria: primero para la adquisición del terreno y luego para su adecuación. No tenemos los apoyos que reciben otras ciudades para sus ferias estatales, es por ello que aunque no es una decisión definitiva el Ecoparque representa una posibilidad real y en caso de que así sea, se cuidará que no se perjudique la flora y fauna del lugar”, detalló.

El amparo

Fue en febrero del 2023, cuando un grupo de ambientalistas promovió un amparo para frenar obras que presuntamente afectaban a los recursos naturales del Ecoparque, lo que provocó que el proyecto de rehabilitación fueran suspendidas y por consiguiente también la posibilidad de realizar las fiestas de primavera y que finalmente término con un fallo a favor del municipio.

Ecoparque, el pulmón más grande de la ciudad

El Ecoparque de Salamanca es considerado el pulmón más grande de la ciudad en medio de la mancha urbana, pues se trata de un lugar que cuenta con cuatro mil 739 árboles de más de 40 especies diferentes como tabachines, cipreses, jacarandas, mezquites, huizaches, ficus, laurel, pinos, pirules, encinos, palmas, fresno, grembilia, eucalipto, cascada de oro, yuca gigante, árboles frutales como limón, guayaba, granada, manzana, a los que se suman otras especies como cactáceas y ornamentales.

El Ecoparque es un espacio que tiene una extensión de 19 hectáreas y en él se pueden observar diferentes especies de aves como pájaros carpinteros e incluso a finales de octubre llegaron mariposas monarcas que pernoctaron sobre los árboles de este lugar.