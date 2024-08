Regresarán a clases más de 50 mil estudiantes de los tres niveles básicos

El próximo lunes en el municipio de Salamanca tendrá de regreso a un poco más de 50 mil estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, en donde algunas madres de familia están viviendo el proceso de una nueva etapa escolar.

“Como madre de un hijo que va a pasar a nivel de secundaria, en cuestión de gastos si fue un golpe más fuerte en poder cubrir los gastos de la canasta básica, con las inscripciones, útiles escolares y uniformes creo que sí fueron alrededor de unos cinco mil pesos, y pues tenemos que hacer el esfuerzo para poder solventar todo el gasto”, señaló Victoria Méndez, madre de familia.

En este calendario escolar 2024-2025, la Secretaría de Educación Pública informó que se tiene contemplado alrededor de 190 días de clases, los cuales se concluirán el 16 de julio del 2025.

Aunque para algunos de ellos, el pasar de nivel primaria a secundaria, es un proceso dífícil y emocionante a la vez, existe el nervio en los menores de edad al acudir a una nueva escuela por tres años.

“Por otro lado también tenemos el nervio porque en mi situación ya va a pasar a primero de secundaria, y no solamente es el nervio mío, también de él, porque no estará con sus amigos y es una etapa un poco más complicada, pero no podemos hacer más que estar a la espera de la entrada a clases el día de mañana”, explicó Victoria Méndez.

A nivel estatal, en Guanajuato serán más de un millón de estudiantes los que regresen a las aulas, junto con más de 55 mil docentes. De acuerdo al calendario escolar, para este nuevo ciclo no habrá clases los días 16 de septiembre y 18 de noviembre de 2024; tres de febrero, 17 de marzo, 1, 5 y 15 de mayo de 2025, además, de realizarse ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar.

El próximo periodo vacacional de invierno será del 19 de diciembre del 2024 y concluirá el 8 de enero del 2025, mientras que la semana santa será del 14 al 25 de abril del 2025.