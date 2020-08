Regresar la paz, prioritario: Betty

La presidenta municipal Beatriz Hernández Cruz aseguró que en estos momentos de inseguridad, concretar el apoyo del Gobierno Federal es un aliciente para regresar la paz al municipio.

La alcaldesa indicó que luego de que la inseguridad fuera creciendo de manera gradual desde hace ocho años, la prioridad de su gobierno es prevenir los delitos, construyendo una policía bien capacitada y con toda la reglamentación cumplida.

Señaló que aunque esta situación no se resolverá en forma inmediata, “estamos trabajando para ello. Una policía no se construye en un año ni dos y la capacitación dura mínimo seis meses. Solicitamos ese refuerzo y hoy la federación me da este apoyo".

Con la integración de estos nuevos elementos, con la trayectoria y preparación en el tema de inteligencia, estrategia y operatividad, se logrará dar simetría para que los policías se capaciten y se logre una corporación preparada y cercana a la gente”.

Finalizó al decir que Salamanca no está sola pues cuenta con el respaldo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador quien está al pendiente del Municipio para trabajar en el principal objetivo que son las familias. Para que la sociedad pueda salir a la calle y que los comercios puedan abrir sin temor a la inseguridad.