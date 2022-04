Regresan asaltos a estudiantes

Una vez más, la inseguridad alcanzó a alumnos de la Preparatoria Salamanca, quienes señalaron la presunta aparición de asaltantes en inmediaciones de la escuela de nivel medio superior, quienes a través de engaños les quitan sus pertenencias, por lo que se espera que nuevamente se realicen rondines de vigilancia por parte de Seguridad Pública del municipio.

A decir, de una denuncia realizada por estudiantes de la unidad 2 ubicada sobre la avenida Faja de Oro, señalaron que se trata de una persona que se hace pasar como docente de la Unidad 1 de UG, con la finalidad de quitarles sus pertenencias, e incluso algunos ya han sido víctimas de esta persona.

Denuncian alumnos de preparatoria Salamanca inseguridad.

"Iba caminando por el boulevard Veracruz y de repente escuché la voz de un señor que me gritaba repetidas ocasiones, para luego preguntarme el nombre de una calle que no conozco y también me pregunto que si sabía donde había un taller mecánico y le dije que no, entonces me comentó que tenía un problema con su automóvil y como buena persona accedí a ayudarlo, fue entonces que me encontré a un chavo como de mi edad y se me quedó viendo, para acto seguido detenerme y comentarme que conocía al señor con el que iba, mismo que la semana pasada le había quitado su celular, en ese momento el hombre se echo a la fuga”., dijo un estudiante.

Ante esta situación se alertó a la comunidad estudiantil para evitar que sean víctimas de asalto, además de solicitar mayor vigilancia a las afueras de la institución.

El antecedente

Esta no es la primera ocasión en la que alumnos de la universidad de Guanajuato, denuncian la existencia de asaltos, pues en 2019 más de 40 estudiantes universitarios pertenecientes a DICIS Salamanca se manifestaron para exigir a las autoridades municipales mayor seguridad.

Se compromete

Recientemente, el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, días conocer que sostuvo una reunión con el rector y director de DICIS Salamanca para reforzar la seguridad, además se comprometió a brindar atención a todas los centros educativos que así lo soliciten mediante operativos de vigilancia, entre las que se incluyen instituciones como la preparatoria Salamanca y la primaria de Villas 400.

"Se les va a dar atención a todas las instituciones educativas que lo soliciten, estamos para colaborar en todas las áreas con operativos en todo el municipio, el apoyo de seguridad pública municipal está abierto y el coronel también está dispuesto a ver la manera en la que podamos ayudar para recuperar la seguridad", señaló.