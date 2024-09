Registra Salamanca baja participación en verificación vehicular

A pesar de los filtros para la revisión de documentación vigente y campañas de difusión, la participación de Salamanca en el programa estatal de verificación vehicular se mantiene por debajo del promedio; en el primer semestre del año registró el 31.06%, respecto a su padrón de más de 90 unidades; en este aspecto Daniel Pérez Sequera director general de Movilidad, dió a conocer que los operativos de revisión de documentos se mantienen a diario a efecto de garantizar el apego al reglamento de Vialidad y el cumplimiento de las responsabilidades de los automovilistas.

"La inspección de verificación vehicular si la estamos haciendo, nosotros estamos haciendo operativos todos días y el operativo es generalizado", declaró.

Así mismo, el funcionario dio a conocer que todos los operativos que se realizan, son en base a una programación anual, los cuales están dirigidos a que los automovilistas y motociclistas cumplan con los lineamientos de seguridad, así como la pego a las señales preventivas y de restricción vial, sin embargo reconoció que la principal problemática a la que se enfrentan es a la difusión de los puntos de revisión a través de grupos de WhatsApp, que alertan a los conductores que deciden tomar vías alternas para evadir las revisiones correspondientes.

"Los operativos los hacemos sobre recorrido, no son estacionarios, porque en los grupos se avisan en un ratito y eso aminora el paso de cualquier vehículo, anteriormente los hacíamos específicamente para un fin, ahorita está abierto, es para todo, el que pase por ahí detectemos que algo va mal, falta de documentos, documentos vencidos, motociclistas, ya he firmado los oficios correspondientes para que este se pueda infraccionar a la persona que no este cumplido con el reglamento", asentó.

Las sanciones

De acuerdo al Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, la sanción económica por circular sin la calcomanía de verificación del periodo, corresponde al pago de entre ocho y 12 veces la Unidad de Medida Actualizada (UMA), es decir, entre 868.56 y mil 302.84 pesos, con base al valor de la UMA con vigencia a 2024.

La estadística

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), durante el primer semestre de 2024 se realizaron 625 mil 207 verificaciones vehiculares en el estado, cuyo mayor porcentaje de los municipios del corredor industrial se registró en Irapuato con el 67.94% respecto a su padrón vehicular, Celaya con el 58.73% de su matrícula total, León con el 32.09%, Salamanca con el 31.96% y Silao de la Victoria con 24.8%.

Este programa se creó con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos automotores de combustión interna que circulan en las diferentes ciudades del país, con el fin de mejorar la calidad del aire; este programa funciona mediante un calendario que dependiendo del engomado del vehículo, establece un periodo semestral en el cual se deben realizar las revisiones que determinan si se cumple con la norma establecida.