Registra PRI siete candidatos

Guanajuato, Gto.- El Partido Revolucionario Institucional registró ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato siete plantillas para la conformación de ayuntamientos en las próximas elecciones.

Además de los representantes del partido, al registro acudió la candidata por la alcaldía de Irapuato, Karen Guerra Ramírez, quien también se registró en la segunda regiduría; y el de Tierra Blanca, Ramiro González.

Las planillas que también se registraron son las de Pénjamo encabezada por Pedro Chávez Arredondo, Romita con Oswaldo Ponce en búsqueda de la elección consecutiva, Abasolo con Rocío Cervantes, Yuriria donde lidera Lorenzo Chávez Zavala y la de San Felipe con Alma María Guerra como la abanderada.

En entrevista, Karen Guerra manifestó que Irapuato merece una alternancia y un verdadero cambio, elementos que sustentan la planilla que la acompañará durante la próxima contienda.

“ Me acompañan priístas que insisto, han trabajado y han sido piezas fundamentales no solo en el partido, si no de manera personal y profesional, ellos tienen una buena trayectoria”.

La candidata del tricolor por la presidencia de Irapuato aseguró que su campaña será de propuestas en beneficio de los irapuatenses y no caerán en descalificaciones contra la competencia.

Por su parte, Ramiro González, quien ocupó la alcaldía de Tierra Blanca de 2015 a 2018 , confió en que ocupara de nueva cuenta el cargo en los próximos comicios electorales.

La dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Ruth Tiscareño Agoitia, Manifestó que la expectativa con estas planillas es superar las elecciones de 2018.

Agregó que la expectativa de la dirigencia estatal es concluir con los registros de las planillas tanto de la coalición con el PRD como en las que contienden de manera particular el próximo miércoles.

“Vamos a ir conforme tengamos los expedientes completos, trayendo en estos próximos días, nosotros creemos, pensamos y estamos planeando concluir el día miércoles con el registro ya de todas nuestras planillas.

Planilla del PRI a Irapuato

En la planilla encabezada por Karen Guerra, por las sindicaturas irán a contienda José Fernando Tamayo Ortega en la primera posición y Saraí Juárez Padilla en la segunda.

En la primera regiduría se registró a Luis Felipe Ipiens Humara, Karen Guerra en la segunda Fulgencio Hinojosa en la tercera, Kristal Lira Trujillo en la cuarta yJosé Luis Gallaga en la quinta.

La sexta posición es para Silvia Velázquez Gómez, Alejandro Arrache Tapia en la séptima, Adriana García Figueroa en la octava, Jorge Flores en la novena, Ángela Sandoval Gutiérrez en la décima, Gilberto Jaime Elías en la onceava y la ultima posición es para Kenya Santos Olvera.