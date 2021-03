Regalar agua de dolores: tradición familiar

Desde hace más de 25 años Sanjuana Prieto heredó la tradición familiar de colocar un altar a la Virgen de Dolores así como regalar agua de dolores a la gente que así lo quiera. Tradición que a decir de ella se ha ido perdiendo con el paso de los años.

Por más de tres generaciones la tradición de regalar agua de dolores ha permanecido en la familia de Sanjuana.

Por más de tres generaciones la tradición de regalar agua de dolores ha permanecido en la familia de Sanjuana a cual viene desde sus abuelos por lo que ella se ha encargado de que esta costumbre siga con sus hijas.

Aunque con el paso de los años cada vez son menos las personas que colocan afuera de sus casas los altares tradicionales con lienzos morados y las flores de alhelí o quienes hacen el agua tradicional de dolores con plátano, naranja, lechuga, betabel y hielo, Sanjuana confía en que esto no se pierda pues es una de las costumbres más antiguas en la ciudad.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Sigue baja presión de agua en Valtierrilla

“Ya no es como antes, hace unos años era mucha la gente que venía con las jarras y que iba de casa en casa pidiendo agua, los altares se veían en las puertas o en las banquetas, ahora no es así, pero yo seguiré hasta que Dios me lo permita y mis hijas seguirán con esta tradición ya se los encomendé”.

Con este acto de regalar agua fresca a todas las personas, Sanjuana, quien es comerciante, agradece por lo favores y las gracias recibidas por la Virgen además de preservar la tradición familiar.